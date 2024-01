Denver pobijedio Pelikanse, Jokić ostvario novi tripl-dabl

Vodio je Jokić žestoku borbu sa Litvancem Jonasom Valančijunasem, ali očigledno mu prija "šibanje" s njim i to je pokazao kada ga je sredinom treće dionice oduvao i zakucao.

Ipak, već poslije tri minute morao je da traži tajm-aut i nazad na parket vrati Gordona i Majkla Portera Džuniora. Razlog - rival je smanjio na 103:88.

Minut kasnije i Jokić se vratio u igru, nedugo zatim uhvatio je i svoj deveti skok, dok je Denver iskusno održavao tih 15 poena viška cijelo vrijeme.

Pokušali su Pelikansi na 3,41 do kraja da uhvate posljednji voz, njihov trener je tražio tajm-aut poslije poena Jokića, da bi on na dvije minute do kraja kompletirao svoj tripl-dabl.