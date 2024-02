Do pobjede je Atlantu vodio plejmejker Trej Jang sa 35 poena (5-10 za dva, 7-11 za tri i 4-5 sa linije slobodnih bacanja), a tome je pridodao i šest asistencija.

Golden Stejtu nije pomoglo ni nestvarnih 60 poena Stefa Karija. On je u ovom meču pogodio čak 10 trojki. Kari je uhvatio i šest skokova te podijelio četiri asistencije. No, problem za Karija je bio to što nije imao previše raspoložene saigrače.

Atlanta je nakon ovog meča na omjeru 22-27, a Golden Stejt na 21-25.