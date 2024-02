Kako je Partizanov i Cedevitin otpadak u Teletovićevoj "kući" ispisao historiju Eurolige

Na utakmici Baskonije i Asvela u okviru 26. kola Eurolige napisan je novi komad historije, nešto što se dugo čekalo i što ćemo vrlo vjerovatno dugo čekati da neko ponovi u godinama što dolaze.



Kodi Miler-Mekintajer (Codi Miller-McIntyre) postao je rekorder po broju upisanih asistencija najjačeg košarkaškog takmičenja Starog kontinenta.

Težak put do slave

Američki plejmejker ih je upisao čak 20, preskočivši dosadašnje rekordere Stefana Jovića i Fakunda Kampaca (Facundo Campazzo) koji su ih imali po 19.

Za razliku od njegovih prethodnika na mjestu rekordera, Miler-Mekintajer je prošao znatno teži put do dolaska na mjesto elitnih plejmejkera evropske košarke.

Kodi je karijeru na evropskom tlu počeo u ekipi belgijskog Leuvena, da bi preko ruske Parme i Zenita stigao u redove Cedevite, a onda je igrao i za beogradski Partizan.

Poznat fanovima ABA lige

Po ta dva kluba ga pratioci košarke sa ovih prostora i najviše pamte. Nisu to bile bogzna kakve partije u dresovima klubova iz ABA lige. Bljesci su bili tu, ali je Kodi vrlo vjerovatno bio previše nepripremljen na igranje u takvim uvjetima. Cedevita se tih godina nećkala hoće li ili neće preći u Sloveniju, Partizan je muku mučio sa finansijama. Razumljivo, stranac koji nije povezan „srcem“ s tim ekipama je osjećao svaki potres.

Onda je i nestao sa košarkaških radara. Nastupi za špansku Morabank Andoru i turski Gaziantep promakli su svima. Naravno, osim uvijek vještim skautima Baskonije.

Novi dom

Krajnje je zanimljivo da Vitorija, grad od svega 50.000 stanovnika, ima tako bogatu košarkašku historiju. Za njih su nastupali legende poput Pabla Priđonija (Prigioni), Luisa Skole (Scola), Tiago Spliter (Splitter), a naravno veliki trag tamo je ostavio i Mirza Teletović, najbolji košarkaš u historiji reprezentacije BiH koji je sada pomoćnik u stručnom štabu trenera Duška Ivanovića.

Bez pametovanja

Sada je došao red na stvaranje neke nove historije. Miler-Mekintajer je protiv Asvela na parketu proveo 36 minuta, a ono što je radio na parketu bilo je poput najljepšeg umjetničkog djela. Košarkaša Mona Lisa, u najmanju ruku. Servirao je svojim saigračima na pladnju lopte, koje su oni samo trebali probaciti kroz obruč. I ispoštovali su ga. Nije bilo pametovanja u njihovoj igri. Čak se i uvijek ljuti i ozbiljni Duško na klupi osmijehnuo poneki put. Valjda svjestan i on da svjedoči historiji.

Da to nije sve, Miler-Mekintajer je u posljednjoj četvrtini ubacio devet poena kako bi stigao do tripl-dabla i tako je postao tek 3. igrač koji je to uspio uraditi u historiji Eurolige. Meč protiv Asvela je završio sa po 11 poena i skokova, te nevjerovatnih 20 asistencija!

Baskonija će se do kraja sezone boriti za mjesto u doigravanju. Hoće li ući, to niko ne zna, ali je sigurno da će ova utakmica zlatnim slovima u historiju Vitorije, Španije, ali i Evrope, pa barem onog košarkaškog, fanatičnog dijela nje.

U videu ispod možete vidjeti Miler-Mekintajerovu historijsku utakmicu.