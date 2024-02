Vučić odgovorio Obradoviću: Pošto ste tražili, sada ćete da dobijete - Zvezda i Partizan ne bi postojali bez države

O Obradovićevoj izjavi se sada oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Njegovu izjavu je okarakterisao "odvratnim napadom na državu".

Kako vjećiti plaćaju porez

- Kad postignete uspjeh, morate da kažete da je uprkos državi. Takve su i naše navijačke pjesme. Ništa ne bi bilo od Zvezde i Partizana da nema države.

Možda jedan, ali možda nijedan klub u Evropi nema podršku kao Zvezda i Partizan - izjavio je Vučić, potvrdivši da Srbija osigurava milionska sponzorstva ovim klubovima.

Potom je objasnio kako vječiti plaćaju porez.

- Kada kažem od države, mislim o direktnom novcu, preko KSS, grada Beograda, preko Srbije, preko Telekoma, Nisa. Tako ni Zijin ni Gazprom nisu došli jer ih je zvao neko iz Zvezde i Partizana, nego ih je zvala država.

Plaćamo enormne sume novca. Dobijaju tri puta jeftinije halu Arena nego što je tržišna. Na to dodajte otplate, porez, pa privatnike kojima kažemo da podrže klub za koji i ne navijaju. kako se plati porez? Mi im damo pare, oni uplate. To neće da kažu narodu - rekao je Vučić.

On je rekao i kako FK Partizan ne bi igrao evropsku utakmicu osam godina da nije bilo pomoći Srbije.

- E pošto ste tražili, sad ćete da dobijete. Svi zajedno. Znate li da Partizan ne bi igrao evropsku utakmicu osam godina u nogometu da nije države. Pošteni su, pa kažu to. Potpuno bi propao klub, svaki put smo plaćali licencu, sedam ili osam, nemojte me držati za riječ.

Uvijek je neko drugi kriv

Zvezdi nismo platili 2014. godine i nisu igrali, poslije toga smo im platili četiri-pet puta. Što to ne kažete to ljudima? Hoćete da vam ja objasnim zašto? Zato što nemamo uređene odnose i privatne klubove i nemam snage za to i moram zato da trpim uvrede.

Ne mogu da kažu da nas je pobijedio onaj drugi, čestitamo sportski, ponekad su krive sudije, ali i to je u podtekstu da je neko drugi kriv. Njima ne mogu ništa ni sudije nego mora neko drugi da naredi - poručio je Vučić.

Ponovio je kako Zvezda i Partizan ne bi postojali bez države Srbije.

- Od onih akcija za skupljanje poreza dinara nisu uplatili i to vam životom garantujem. Pogledao sam papire i dužni su šest miliona eura, a Zvezda 1.2 miliona eura poreza u košarci. Ja sam jedini koji smijem da se suprotstavim svima i kažem istinu narodu. Plaše se navijača i svih njih kada to kažu. I nikad niko neće da ima čiste račune, pokazat ćemo sve brojke - izjavio je Aleksandar Vučić.