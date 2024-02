Video / Veliki haos u NCAA: Opšta tučnjava na terenu poslije kraja utakmice

U posljednje vrijeme se koledž košarka u SAD (NCAA) prati zbog lijepih, raskošnih poteza i ogromnih talenata, međutim, ovoga puta se dogodilo i nešto što izlazi granica lijepog, a to je velika tučnjava između ekipa Teksasa i Inkarnejt vorda.

Naime, ove dvije ekipe su odigrale utakmicu u kojoj je Teksas slavio sa 76:72, i to poslije produžetka, a sve se nastavilo odmah nakon posljednjeg zvižduka i to tokom pozdravljanja. Na snimku se jasno vidi kako se ekipe pozdravljaju jedna sa drugom, a onda dolazi do gužve.