Košarkaši Srbije pobijedili neugodne Fince na startu kvalifikacija za Eurobasket

Košarkaška reprezentacija Srbije put ka Eurobasketu započela je pobjedom na domaćem parketu protiv selekcije Finske rezultatom 77:61.

Veći dio prvog poluvremena prošao je u egalu ove dvije selekcije, te se niko nije uspijevao previše rezultatski odvojiti.

Situacija nije izgledala dobro za Srbiju na početku treće četvrtine nakon što su Finci serijom koševa otišli na sedam poena prednosti.

Međutim, to samo kao da je razbudilo favorizovanu selekciju. Ušli su u seriju od 19 poena, bez da su ijedan primili i tako su sjajnom serijom došli do velike prednosti, koju su do kraja meča njegovali i upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu kvalifikacija.

Srbiju je do pobjede vodio centar Crvene zvezde Luka Mitrović sa 19 postignutih poena, dok je plejmejker Partizana Aleksa Avramović postigao 18. Kod Finaca su dvocifreni bili Jantunen i Valtonen.

Srbija će u narednom susretu gostovati Gruziji, koja je poražena protiv Danske (75:69).