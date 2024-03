Ademir Zurapović za "Avaz": BiH ima kvalitetne ljude, samo ih treba pustiti da rade

- Mi smo narod koji živi u problemima. DNK nam je takav, da donosimo jake i teške odluke. To je ono što imamo u sebi i onda kada nas ubacite u sistem, u bilo kom sportu mi pokažemo vrhunske rezultate. To pokazuju naši sportisti koji predstavljaju našu državu, od Lane, Džeke, Muse, Nurkića..., da ne nabrajam sada, da ne zaboravim nekoga. Onda mojih kolega sudija braće Konjičanin, Peljto... Znači da imamo kapacitete, samo je potrebno tim ljudima dati šansu da rade i pokažu ono što mogu – istakao je on.

Zanimalo nas je da li je imao problema s nekim igračima ili trenerima, ali kaže da na sve gleda kao jedan izazov.

- Kažem da je najlakše suditi vrhunskim igračima, ali isto i najteže, jer se od vas očekuje kvalitetan posao. I kada vas nešto pitaju, ako ne date kvalitetan odgovor, oni više neće komunicirati s vama. Smatrat će da znate ili ne znate obavljati svoj posao.

Na Balkanu kad vam sude uvijek vam igrači očekuju dvije-tri lopte, a to je na vrhunskom nivou sve vidljivo. Svi to vide. Meni je nakon finala u Tokiju direktor sudija rekao da sam otvorio s dvije lagodne odluke. Rekao sam: „Znam, zafrkavanje Rudija Gobera i Kevina Durenta“. Kaže on: „Ovaj razgovor je završen, to je ono što sam očekivao“. Ono što mi kao sudije moramo znati jeste hoćemo li ili nećemo prihvatiti izazov – naglasio je Zurapović za "Dnevni avaz“.

Povratak u domaće prvenstvo

Zurapović, uprkos tome što je dijelio pravdu na najvećim mogućim takmičenjima, nije sudio Prvenstvo BiH jer mu to naš Savez nije dozvoljavao zbog godina (prešao 50). Međutim, pravilnik je promijenjen i Zurapović ponovo sudi utakmice domaćeg prvenstva.

- Oni su za mene u oktobru promijenili odluku. KSBiH je promijenio pravilnik i vratio sam se suđenju Prvenstva BiH. Ta odluka da ne mogu suditi je bila lične prirode pojedinaca koji su na taj način htjeli da pokažu neku snagu ili da me disciplinuju zbog nečega.

Smiješno je da čovjek koji sudi FIBA-inu Ligu prvaka, kvalifikacije za Eurobasket, odsudi Eurobasket, finale Eurobasketa, ne može da sudi Prvenstvo BiH. Međutim, eto, kako kažu kod nas u BiH – pravda je spora, ali dostižna. Ja sam uvijek za to da ljudi koji vrijede u bilo kojem sportu u suđenju da se zadrže – poručio je Zurapović za "Dnevni avaz“.