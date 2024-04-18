Filadelfija u triler završnici prošla Majami: Prošlogodišnji finalista bez najboljeg igrača traži plej-of

U utakmici plej-ina NBA lige košarkaši Filadelfija Seventisiksersa su na domaćem parketu bili bolji od Majami Hita rezultatom 105:104.

Utakmica je obilovala interesantnim momentima, ali na kraju je ekipa iz "grada bratske ljubavi" osigurala svoje mjesto u doigravanju.

Sikserse je do pobjede vodio Džoel Embid (Joel Embiid). Aktuelni MVP lige je upisao 23 poena i 15 skokova, dok je Tajris Maksi (Tyrese Maxey) dodao 19 ubačaja.

S druge strane, najefikasniji u redovima poraženog Majamija bio je Tajler Hiro (Tyler Herro), koji je utakmicu završio sa 25 postignutih poena.

Siksersi su ovom pobjedom osigurali 7. mjesto Istočne konferencije, te će u prvoj rundi plej-ofa igrati protiv Njujork Niksa.

Prošlogodišnji finalista NBA lige, Majami, osim što će morati igrati još jednu utakmicu da bi se plasirao u doigravanje, to će morati učiniti bez najboljeg igrača.

Naime, Džimi Batler (Jimmy Butler), prva zvijezda tima, povrijedio je ligamente u koljenu.

Inače, oni će igrati protiv Čikago Bulsa za 8. mjesto i sudar s Bostonom u prvoj rundi. Bulsi su bili bolji od Atlanta Hoksa 131:116.