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NBA PLEJ-IN

Filadelfija u triler završnici prošla Majami: Prošlogodišnji finalista bez najboljeg igrača traži plej-of

Majami će igrati protiv Čikago Bulsa za 8. mjesto i sudar s Bostonom u prvoj rundi

Embid: Vodio Sikserse do pobjede. AP

N. H.

18.4.2024

U utakmici plej-ina NBA lige košarkaši Filadelfija Seventisiksersa su na domaćem parketu bili bolji od Majami Hita rezultatom 105:104. 

Utakmica je obilovala interesantnim momentima, ali na kraju je ekipa iz "grada bratske ljubavi" osigurala svoje mjesto u doigravanju. 

Sikserse je do pobjede vodio Džoel Embid (Joel Embiid). Aktuelni MVP lige je upisao 23 poena i 15 skokova, dok je Tajris Maksi (Tyrese Maxey) dodao 19 ubačaja. 

S druge strane, najefikasniji u redovima poraženog Majamija bio je Tajler Hiro (Tyler Herro), koji je utakmicu završio sa 25 postignutih poena. 

Siksersi su ovom pobjedom osigurali 7. mjesto Istočne konferencije, te će u prvoj rundi plej-ofa igrati protiv Njujork Niksa. 

Prošlogodišnji finalista NBA lige, Majami, osim što će morati igrati još jednu utakmicu da bi se plasirao u doigravanje, to će morati učiniti bez najboljeg igrača. 

Naime, Džimi Batler (Jimmy Butler), prva zvijezda tima, povrijedio je ligamente u koljenu.

Inače, oni će igrati protiv Čikago Bulsa za 8. mjesto i sudar s Bostonom u prvoj rundi. Bulsi su bili bolji od Atlanta Hoksa 131:116. 

# NBA
# PHILADELPHIA 76ERS
# ATLANTA HAWKS
# CHICAGO BULLS
# MIAMI HEAT
# JIMMY BUTLER
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