Legendarni Vins Karter uvršten u Kuću slavnih, predvodi legendarnu generaciju

Košarkaška kuća slavnih u Springfildu je primila novih 13 članova, a "Generaciju 2024" predvodio je Vins Karter (Vince Carter), najbolji zakucavač u historiji NBA lige, koji je igrao od 1999. do 2020. godine, čak 22 sezone.

"Air Kanada", kako glasi Karterov nadimak, nikad nije postao prvak, ali je osam puta bio član Ol-star tima.

Bio je prva zvijezda Toronto Raptorsa, a karijeru je završio s 25.728 poena, što je dovoljno da bude 21. na listi najboljih strijelaca u historiji NBA lige.

U karijeri je nastupao, osim za Raptorse, još za Nju Džersi Netse, Orlando, Finiks, Dalas, Memfis, Sakramento i Atlantu.