Legendarni Vins Karter uvršten u Kuću slavnih, predvodi legendarnu generaciju

Košarkaška kuća slavnih u Springfildu je primila novih 13 članova, a "Generaciju 2024" predvodio je Vins Karter (Vince Carter), najbolji zakucavač u historiji NBA lige, koji je igrao od 1999. do 2020. godine, čak 22 sezone.
"Air Kanada", kako glasi Karterov nadimak, nikad nije postao prvak, ali je osam puta bio član Ol-star tima.
Bio je prva zvijezda Toronto Raptorsa, a karijeru je završio s 25.728 poena, što je dovoljno da bude 21. na listi najboljih strijelaca u historiji NBA lige.
U karijeri je nastupao, osim za Raptorse, još za Nju Džersi Netse, Orlando, Finiks, Dalas, Memfis, Sakramento i Atlantu.
U "Generaciji 2024" su još Čonsi Bilaps (Chauncey Billups), zvijezda Detroita iz 2004. godine koji je osvojio titulu, Majkl Kuper (Michael Cooper), član "Showtime" Los Anđeles Lejkersa, s kojim je bio višestruki prvak nastupajući uz Abdul-Džabara (Jabbar) i Medžika Džonsona (Magic Johnson).
Tu su još Valter Dejvis (Walter Davis) i Dik Barnet (Dick Barnett), treneri Harli Redin (Harley), Bo Rajan (Ryan), Čarls Smit (Charles Smith) i Dou Kolins (Collins), trenerica Seimone Augustus, vlasnik Indiana Pacersa Herb Sajmon (Simon), a nedavno preminuli Džeri Vest (Jerry West) uvršten je u Kuću treći put - nakon što je ušao kao igrač 1980. i olimpijac 2010., sad mu je odano priznanje za poseban doprinos košarci.