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OMIŠ

Sarajevski veterani u finalu Masters basketball World Cupa

Jedini tim iz BiH na nezvaničnom SP-u u veteranskoj košarci pokupio je simpatije gledalaca,

Danko Delibašić s trenerom slavi. Avaz

D. H.

12.4.2025

Četvrti dan Masters basketball World Cupa u Omišu za košarkaške veterane bio je ubjedljivo najuzbudljiviji. VKK "Spejs Džem"iz Sarajeva ostvario je i trecu pobjedu, te se plasirao u finale koje je na rasporedu sutra.

U današnjoj utakmici uživala je mnogobrojna publika u dvorani "Ribnjak" a sarajevski veterani slavili su protiv tima "Jazine Arbanasi" rezultatom 61-49. Utakmica je izazvala najviše interesovanja na dosadašnjem dijelu turnira, a viđena košarka opravdala je očekivanja i publike i organizatora.

Jedini tim iz BiH na nezvaničnom SP-u u veteranskoj košarci pokupio je simpatije gledalaca, pa su brojni posjetioci zdušno navijali i slavili sa bh. timom na kraju utakmice. Naročito su strastveno navijali predstavnici Egipta, Crne Gore i Velike Britanije. Košarka zaista ruši barijere i spaja ljude. Sutra "Spejs Džem" donosi medalje u Sarajevo, a poslije finala protiv VKK "Strožanac", vidjećemo kojeg su sjaja, srebrenog ili zlatnog.

# KOŠARKA
# DANKO DELIBAŠIĆ
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