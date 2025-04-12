Sarajevski veterani u finalu Masters basketball World Cupa

Četvrti dan Masters basketball World Cupa u Omišu za košarkaške veterane bio je ubjedljivo najuzbudljiviji. VKK "Spejs Džem"iz Sarajeva ostvario je i trecu pobjedu, te se plasirao u finale koje je na rasporedu sutra.

U današnjoj utakmici uživala je mnogobrojna publika u dvorani "Ribnjak" a sarajevski veterani slavili su protiv tima "Jazine Arbanasi" rezultatom 61-49. Utakmica je izazvala najviše interesovanja na dosadašnjem dijelu turnira, a viđena košarka opravdala je očekivanja i publike i organizatora.

Jedini tim iz BiH na nezvaničnom SP-u u veteranskoj košarci pokupio je simpatije gledalaca, pa su brojni posjetioci zdušno navijali i slavili sa bh. timom na kraju utakmice. Naročito su strastveno navijali predstavnici Egipta, Crne Gore i Velike Britanije. Košarka zaista ruši barijere i spaja ljude. Sutra "Spejs Džem" donosi medalje u Sarajevo, a poslije finala protiv VKK "Strožanac", vidjećemo kojeg su sjaja, srebrenog ili zlatnog.