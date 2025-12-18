Iznenađujuće ime: Odabran Gvardiolin nasljednik

Pep Gvardiola (Guardiola) će na kraju aktuelne sezone napustiti klupu Mančester Sitija (Manchester City), javio je The Athletic.

Španac je na Etihadu od 2016. godine izgradio jedan od najdominantnijih timova u historiji engleskog fudbala, osvojivši šest titula Premier lige u sedam sezona, te Ligu prvaka.

Iako Siti i dalje juri nove trofeje, Guardiola je navodno odlučan u namjeri da ode bez obzira na završni ishod sezone.

Prema informacijama iz Engleske, Siti je već odabrao nasljednika, a najveći favorit je Enco Mareska (Enzo Maresca), aktuelni trener Čelsija (Chelsea) i bivši Gvardiolin saradnik.