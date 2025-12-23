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BH. ZMAJ

Španski novinari na strani Sameda Baždara

Treće najskuplje pojačanje Segunde ikad

El Periodico Aragon

E. G.

23.12.2025

Bh. ofanzivac Samed Baždar je na izlaznim vratima Reala iz Zaragoze gdje ne računaju na njega.

Španski novinari su uoči zimskog prijelaznog roka podsjetili da se radi o trećem najskupljem pojačanju u historiji drugog ranga španskog fudbala s cijenom od tri miliona eura. 

- Baždar je krenuo dobro u klubu. Brzo je dao četiri gola, a pokazao se i kao odličan asistent sa četiri asistencije. Nažalost, nakon povrede nije uspio vratiti na isti kolosijek.

Bez obzira na sve što je prošao u Zaragozi, a i Zaragoza sa njim – na Baždarovoj strani su njegove godine, smatraju španski novinari - piše španski Sport. 

# SAMED BAŽDAR
# REAL ZARAGOZA
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