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BIVŠI KAPITEN LIVERPULA

Legendarni Džerard uskoro na novom poslu

Legendarni Englez će naslijediti Parkera

Agencije

B. P.

29.4.2026

Barnli je ubrzao potragu za novim trenerom nakon teške sezone u Premijer ligi, a prema navodima novinara Saše Tavolijerija, klub je već započeo pregovore sa predstavnicima Stivena Džerarda. 

Bivši kapiten Liverpula označen je kao jedan od glavnih kandidata za preuzimanje ekipe u narednoj sezoni.

Prema istim informacijama, Džerard je dao saglasnost da se razgovori nastave, dok se Barnli priprema za takmičenje u Čempionšipu. Klub se trenutno nalazi na 19. mjestu Premijer lige sa 20 osvojenih bodova, a do kraja sezone ostalo je još pet kola, što praktično znači da je ispadanje već izvjesno.

Očekuje se da će aktuelni trener Skot Parker napustiti klupu nakon završetka sezone, dok uprava već pravi planove za naredni period i sezonu 2026/27. 

U tom kontekstu, dolazak Džerarda bi predstavljao pokušaj brzog stabilizovanja ekipe i povratka u borbu za promociju u najviši rang takmičenja.

# STEVEN GERRARD
# PREMIER LEAGUE
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