Problemi za Barbareza: Ivan Šunjić ne trenira zbog povrede

Ivan Šunjić zbog povrede muskulature trenutno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz Nogometnog saveza BiH.
Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima.
POTVRĐENO IZ NSBIH
Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima
Ivan Šunjić. NSBiH
Ivan Šunjić zbog povrede muskulature trenutno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz Nogometnog saveza BiH.
Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima.
Reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.
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