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POTVRĐENO IZ NSBIH

Problemi za Barbareza: Ivan Šunjić ne trenira zbog povrede

Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima

Ivan Šunjić. NSBiH

S. S.

27.5.2026

Ivan Šunjić zbog povrede muskulature trenutno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz Nogometnog saveza BiH.

Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

# NOGOMETNI SAVEZ BIH
# IVAN ŠUNJIĆ
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