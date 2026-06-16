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ISKUSNI FUDBALER

Sulejman Krpić zvanično predstavljen u novom klubu

Iza sebe ima bogato iskustvo igranja u domaćem i inostranom fudbalu

FK Željezničar

B. P.

16.6.2026

Tridesetpetogodišnji napadač Sulejman Krpić novi je igrač Stupčanice iz Olova, objavio je ovaj klub na svojim zvaničnim profilima.

Iskusni golgeter dolazi u redove ambicioznog bh. prvoligaša nakon što je okončao svoju epizodu u Željezničaru, gdje mu je istekao ugovor i nije došlo do produženja saradnje.

Krpić iza sebe ima bogato iskustvo igranja u domaćem i inostranom fudbalu, a posebno se istakao u dresu Željezničara, za koji je u dva mandata odigrao ukupno 165 utakmica i postigao 59 golova, uz 12 asistencija.

U Stupčanici u Krpiću vide veliko pojačanje u napadu i igrača koji bi svojim iskustvom trebao donijeti dodatnu sigurnost i efikasnost u završnici.

Klub iz Olova nastavkom jačanja igračkog kadra jasno pokazuje ambicije u narednoj sezoni, a dolazak Krpića predstavlja jedno od njihovih najzvučnijih pojačanja u ovom prelaznom roku.

# SULEJMAN KRPIĆ
# FK ŽELJEZNIČAR
# NK STUPČANICA
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