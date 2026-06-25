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Zmajevi i zvanično u šesnaestini finala Mundijala!

Historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine

Zmajevi slave nakon Katara. FOTO: NFSBiH

B. P.

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je ostvarila pobjedu protiv Katara u okviru trećeg kola Svjetskog prvenstva rezultatom 3:1 i tako stigla do historijskog plasmana u nokaut fazu Mundijala, što je večerašnjom pobjedom Brazila protiv Škotske i zvanično potvrđeno.

Na ovom prvenstvu u drugu fazu plasiraju se po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, a među njima se našla i Bosna i Hercegovina.

Podsjećanja radi, Zmajevi su u prvom kolu remizirali protiv Kanade, potom su u drugom kolu poraženi od Švicarske, da bi u posljednjem kolu grupne faze savladali Katar i osigurali historijski plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Ono što je vrlo izvjesno jeste da će Bosna i Hercegovina u nokaut fazi najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Ta utakmica trebala bi biti odigrana u San Franciscu 2. jula u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

# ZMAJEVI
# KATAR
# MUNDIJAL 2026
# SVJETSKO PRENSTVO
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