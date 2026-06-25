Meksiko savršen, Južna Afrika ispisala historiju

Treće kolo grupe A donijelo je konačan rasplet i dvije velike priče Svjetskog prvenstva. Meksiko je pobjedom protiv Češke rezultatom 3:0 potvrdio prvo mjesto s maksimalnih devet bodova, dok je Južna Afrika minimalnim trijumfom protiv Južne Koreje napravila historijski uspjeh i izborila plasman u nokaut fazu.

Meksiko je pred svojim navijačima još jednom pokazao da na ovom Mundijalu želi mnogo više od samog prolaska grupe. Iako je već ranije imao siguran plasman, domaćin nije kalkulisao, već je rutinski slomio Češku i poslao je kući bez pobjede.

Golovima u drugom poluvremenu Meksikanci su zaokružili savršen učinak u grupi, bez primljenog gola i s jasnom porukom rivalima da će pred domaćom publikom biti izuzetno opasan protivnik.

Posebnu pažnju privukao je i mladi Gilberto Mora, koji je još jednom pokazao zašto ga u Meksiku već sada vide kao jednog od najvećih talenata svoje generacije. Meksiko je kontrolisao utakmicu, nije dozvolio Češkoj da ozbiljnije zaprijeti i na kraju je potpuno zasluženo završio grupu na prvom mjestu.

Mnogo dramatičnije bilo je u drugom meču, gdje je Južna Afrika protiv Južne Koreje tražila pobjedu za historiju. Gol odluke postigao je Tapelo Maseko u 63. minuti, čime je Južna Afrika stigla do rezultata koji će se dugo pamtiti. Bila je to pobjeda koja ovu selekciju prvi put vodi u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Južna Koreja je imala više loptu u nogama i pokušavala pronaći put do izjednačenja, ali nije imala dovoljno ideje u završnici. Son Heung-min i saigrači nisu uspjeli probiti disciplinovani južnoafrički blok, pa su nakon pobjede u prvom kolu doživjeli drugi uzastopni poraz i sada moraju čekati rasplet ostalih grupa kako bi vidjeli da li im tri boda mogu biti dovoljna za prolaz među najbolje trećeplasirane selekcije.

Na kraju grupe A Meksiko završava prvi s devet bodova, Južna Afrika druga s četiri, Južna Koreja treća s tri, dok je Češka ostala na jednom bodu.

Domaćin Mundijala nastavlja takmičenje s velikim samopouzdanjem, ali priča dana ipak pripada Južnoj Africi, reprezentaciji koja je u posljednjem kolu srušila Južnu Koreju i ispisala najljepšu stranicu svoje mundijalske historije.