FIFA objavila video o uspjehu Zmajeva: Koliko im ovo znači

FIFA je posvetila video o uspjehu reprezentacije BiH nakon što su pobijedili Katar uz opis "koliko im ovo znači".

U ključnoj utakmici, Zmajevi pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako se plasirali u sljedeću fazu Svjetskog prvenstva, što je najveći uspjeh.

Najbolji igrač meča bio je Kerim Alajbegović koji je zadivio fudbalski svijet, uključujući i svjetska imena poput Zlatana Ibrahimovića.

- Ima 18 godina i na Svjetskom prvenstvu igra tako pod pritiskom, dok ga svi gledaju, a igra kao da je stadion njegov. Rijetkost, zaista - rekao je Ibrahimović.

U šesnaestini finala, protivnik Zmajeva su Sjedinjene Države.