Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EMOTIVNO

FIFA objavila video o uspjehu Zmajeva: Koliko im ovo znači

U posljednjem grupnom meču BiH je porazila Katar i tako došla do najvećeg uspjeha

Detalj sa meča BiH - Katar. AP

A. J.

25.6.2026

FIFA je posvetila video o uspjehu reprezentacije BiH nakon što su pobijedili Katar uz opis "koliko im ovo znači".

U ključnoj utakmici, Zmajevi pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako se plasirali u sljedeću fazu Svjetskog prvenstva, što je najveći uspjeh.

Najbolji igrač meča bio je Kerim Alajbegović koji je zadivio fudbalski svijet, uključujući i svjetska imena poput Zlatana Ibrahimovića.

- Ima 18 godina i na Svjetskom prvenstvu igra tako pod pritiskom, dok ga svi gledaju, a igra kao da je stadion njegov. Rijetkost, zaista - rekao je Ibrahimović.

U šesnaestini finala, protivnik Zmajeva su Sjedinjene Države. 

# FIFA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.