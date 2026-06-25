Dedićeva povreda nije teže prirode: Bit će spreman za meč protiv SAD

Desni bek Zmajeva Amar Dedić bit će spreman za meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, gdje će naša reprezentacija odmjeriti snage sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Podsjećamo, igrač Benfike je doživio povredu zbog koje je morao propustiti meč protiv Katara, dok je u prva dva meča bio starter.

No prema informacijama "Avaza", Dedićeva povreda nije teže prirode.

Inače, u meču protiv reprezentacije Katara Dedića je mijenjao Arjan Malić, dok je u drugom poluvremenu ga zamijenio Amar Memić.