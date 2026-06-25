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"AVAZ" SAZNAJE

Dedićeva povreda nije teže prirode: Bit će spreman za meč protiv SAD

Protiv reprezentacije Katara, umjesto njega su na poziciji desnog beka igrali Arjan Malić i Amar Memić

Amar Dedić. AP Photo/Andre Penner

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

25.6.2026

Desni bek Zmajeva Amar Dedić bit će spreman za meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, gdje će naša reprezentacija odmjeriti snage sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Podsjećamo, igrač Benfike je doživio povredu zbog koje je morao propustiti meč protiv Katara, dok je u prva dva meča bio starter.

No prema informacijama "Avaza", Dedićeva povreda nije teže prirode.

Inače, u meču protiv reprezentacije Katara Dedića je mijenjao Arjan Malić, dok je u drugom poluvremenu ga zamijenio Amar Memić.

# AMAR DEDIĆ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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