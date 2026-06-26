Valverde predvodio pobunu protiv Bielse, igrači usred sastanka demonstrativno otišli

Samo nekoliko sati prije presudne utakmice protiv Španije, urugvajsku reprezentaciju potresa ozbiljna kriza koja bi mogla ostaviti velike posljedice.

Prema navodima radijske stanice Espektador Deportes (Espectador Deportes), koje je prenio brazilski Globo, grupa iskusnih reprezentativaca otvoreno je ustala protiv selektora Marsela Bielse (Marcelo Bielsa).

Među najglasnijim nezadovoljnicima navodno je bio i veznjak Real Madrida Federiko Valverde (Federico Valverde), uz Manuela Ugartea (Manuel Ugarte) i Rodriga Bentankura (Rodrigo Bentancur).

Traže drugačiji pristup

Igrači su od selektora zahtijevali hitnu promjenu načina igre za okršaj sa Španijom. Smatraju da bi Urugvaj imao mnogo veće šanse kada bi se branio u nižem bloku i prijetio iz kontranapada, umjesto da forsira izuzetno zahtjevan sistem koji Bielsa zagovara.

Osim toga, reprezentativci su izrazili nezadovoljstvo intenzitetom treninga, uvjereni da je upravo takav način rada doveo do brojnih problema s povredama.

Sastanak završio u haosu

Nakon kritika, Bielsa je okupio cijelu reprezentaciju i gotovo 50 minuta objašnjavao razloge zbog kojih ne želi odstupiti od svoje filozofije.

Tokom obraćanja, navodno je optužio pojedine igrače da su ga pokušali smijeniti još nakon što je iz reprezentacije izostavio Luisa Suareza (Luis Suárez) i Nahitana Nandeza (Nahitan Nández), te poručio da je upravo on izgradio karijere nekih reprezentativaca, među kojima su Martin Kaseres (Martín Cáceres) i Maksi Arauho (Maxi Araújo).

Takve riječi dodatno su rasplamsale sukob. Prema istim izvorima, nekoliko igrača demonstrativno je napustilo sastanak, dok je iskusni stoper Hoze Marija Himenez (José María Giménez) bezuspješno pokušavao smiriti uzavrelu atmosferu.

Urugvaj je nakon remija sa Saudijskom Arabijom (1:1) i Zelenortskim Ostrvima (2:2) doveden u tešku situaciju i za plasman u nokaut-fazu mora savladati jednog od glavnih favorita prvenstva.