Muharemović na korak od povratka u Juventus

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović nalazi se nadomak velikog povratka u redove italijanskog velikana Juventusa, objavili su danas tamošnji mediji.

Prema pisanju Tutomerkata (Tuttomercato), novi izvršni direktor Juventusa Đovani Karnevali (Giovanni Carnevali) želi što prije završiti posao oko dovođenja bh. stopera, kojeg odlično poznaje još iz perioda dok je obavljao istu funkciju u Sasuolu (Sassuolo).

Navodno je Juventus spreman aktivirati klauzulu koja bi omogućila povratak Muharemovića u Torino za iznos znatno manji od njegove trenutne tržišne vrijednosti, koja se procjenjuje na oko 30 miliona eura.

Italijanski mediji tvrde da je Muharemović, nakon početnog razmišljanja, dao zeleno svjetlo za povratak u redove najtrofejnijeg italijanskog kluba, upravo zbog dolaska Karnevalija na jednu od vodećih funkcija u Juventusu.

Ukoliko transfer bude realiziran, bh. reprezentativac trebao bi postati prvo zvanično pojačanje "Stare dame" za sezonu 2026/27.

Muharemović je u Juventus stigao još 2021. godine iz austrijskog Volfsbergera (Wolfsberger AC), gdje je proveo tri godine u omladinskom pogonu torinskog kluba. Nakon toga uslijedila je posudba u Sasuolo, koji je prošlog ljeta otkupio njegov ugovor za dva miliona eura.

Sjajnim igrama prošle sezone bh. defanzivac skrenuo je pažnju italijanske javnosti. U dresu Sasuola upisao je 32 nastupa, postigao dva gola i bio jedan od najstandardnijih igrača ekipe, zbog čega se njegov povratak u Juventus sada čini sve izvjesnijim.