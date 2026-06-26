Da se kritičari zapitaju: BBC Demirovića proglasio igračem utakmice protiv Katara

Dok su pojedini osporavali njegov učinak zbog izostanka golova, brojke i priznanja govore sasvim drugačije. Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović odigrao je još jednu izuzetno zrelu utakmicu protiv Katara, a njegov doprinos nije prošao nezapaženo ni van granica naše zemlje.

Ugledni britanski BBC proglasio je Demirovića igračem utakmice nakon glasanja čitalaca, koji su mu dodijelili visoku ocjenu 9,22. Iza njega je ostao Kerim Alajbegović, strijelac spektakularnog pogotka kojeg je FIFA proglasila najboljim igračem susreta.

Iako se nije upisao u listu strijelaca, Demirović je još jednom odradio ogroman posao za ekipu Sergeja Barbareza. Konstantnim pritiskom na protivničku odbranu, nesebičnim kretanjem i otvaranjem prostora saigračima bio je jedan od ključnih igrača u pobjedi koja je Zmajevima donijela historijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Da njegov učinak nije bio slučajan, potvrđuje i statistika nakon završetka grupne faze. Demirović je među svim bh. reprezentativcima pretrčao najviše – ukupno 30,04 kilometra u tri utakmice. Uz to, prednjači i u još jednom važnom segmentu igre, jer je sa čak 110 uspješnih pritisaka na protivničke igrače bio najagresivniji i najaktivniji fudbaler Zmajeva bez lopte.

U eri u kojoj se napadači često vrednuju isključivo po golovima, Demirović je pokazao da se vrhunski doprinos ekipi može mjeriti i radom, požrtvovanošću i disciplinom. Upravo zato priznanje BBC-ja predstavlja potvrdu da se njegov učinak na Mundijalu itekako cijeni.