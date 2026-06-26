Bosna i Hercegovina domaćin Evropskog prvenstva za juniorke (U19)

Na dva zenička i dva sarajevska stadiona, naredne dvije sedmice igrat će se ovogodišnje UEFA Evropsko prvenstvo za juniorke (U19) koje počinje sutra, 27. juna i traje do 10. jula, kada će na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu biti odigrano finale.

Na otvaranju sutra u 17 sati u Trening centru Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH u Zenici, bh. selekcija koju predvodi selektorica Jelena Milović, igrat će protiv Njemačke, a što će biti i debi za bh. nogometašice na završnom turniru U19, na kojem sudjeluje osam selekcija podijeljenih u dvije grupe.

Tako će u grupi A, osim BiH i Njemačke, igrati još i Švedska te Poljska, dok su u grupi B: Austrija, Španija, Švicarska i Island. Švedska i Poljska su sutra na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu u 20 sati, a dan kasnije, u nedjelju počinje takmičenje i u grupi B: Švicarska – Španija (Stadion “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu, 14 sati) i Austrija – Island (Stadion “Bilino polje” u Zenici, 17 sati).

Parovi 2. kola: 30. juna: BiH – Švedska (“Bilino polje”, 17) i Poljska – Njemačka (“Asim Ferhatović Hase”, 20) te 1. jula: Austrija – Švicarska (“Grbavica”, 14) i Španija – Island (TC N/FSBiH u Zenici, 17).

Parovi 3. kola: 3. jula: Njemačka – Švedska (TCN/FSBiH, 17) i Poljska – BiH (“Grbavica”, 17) te 4. jula: Island – Švicarska (“Asim Ferhatović Hase”, 17) i Španija – Austrija (“Bilino polje”, 17).

Dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe proći će u polufinale koje se igra 7. jula, dok je finale tri dana kasnije, 10. jula na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu.