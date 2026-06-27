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BH. DEFANZIVAC

Tarik Muharemović na korak od transfera karijere

Stoper je navodno već dao zeleno svjetlo za potpis ugovora koji bi važio do ljeta 2031. godine

Tarik Muharemović. AP

B. P.

27.6.2026

Poznati italijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira donosi nove ekskluzivne informacije o povratku bh. reprezentativca Tarika Muharemovića (23) u torinski Juventus. Prema njegovim saznanjima, pregovori između kluba i našeg defanzivca su već u poodmakloj fazi i sve se odvija u odličnom smjeru.

Stoper je navodno već dao zeleno svjetlo za potpis ugovora koji bi važio do ljeta 2031. godine, a na ime plate inkasirao bi fantastičnih 2,2 miliona eura po takmičarskoj sezoni.

Torinski velikan se nalazi u znatno boljoj poziciji u odnosu na ostale konkurente jer u ugovoru ima opciju aktiviranja posebne klauzule. Ona im omogućava da vrate Muharemovića za iznos koji je daleko manji od njegove prave tržišne vrijednosti, koja na italijanskom tržištu trenutno iznosi blizu 30 miliona eura.

Novi sportski direktor Stare dame, Giovani Carnevalli, trebao bi u predstojećim danima sjesti za stol s čelnicima Sasuola i finalizirati pregovore, objavio je Schira.

Inače, Muharemović ima važeći ugovor sa Sasuolom do 30. juna 2031. godine. Iza njega je sjajna takmičarska godina u kojoj je odigrao 33 utakmice u svim natjecanjima, postigao dva pogotka i upisao dvije asistencije, a dobrim igrama je nekoliko puta biran u najbolju postavu kola italijanske Serije A.

# ZMAJEVI
# TARIK MUHAREMOVIĆ
# JUVENTUS
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