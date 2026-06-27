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BH. GOLMAN

Bivši golman Sarajeva i Veleža ostaje u Belgiji

U proteklom periodu nije upisao zvanični debi za seniorski tim

Belmin Dizdarević. FOTO: Standard de Liege

B. P.

27.6.2026

Bosanskohercegovački golman Belmin Dizdarević i u narednoj takmičarskoj godini nosit će dres belgijskog Standarda iz Liježa (Standard de Liege), nakon što je zvanično dogovoren nastavak saradnje između dvije strane.

Dvadesetčetverogodišnji čuvar mreže je u redove belgijskog velikana stigao tokom zimskog prijelaznog roka kao slobodan igrač, a nakon što je prethodno dogovorio sporazumni raskid saradnje s mostarskim Veležom. 

Iako u proteklom periodu nije upisao zvanični debi za seniorski tim, čelnici kluba iz Liježa su procijenili da posjeduje kvalitet te su odlučili produžiti ugovor s njim.

Nova saradnja je ozvaničena na jednu godinu, uz opciju aktiviranja produženja na još jednu dodatnu sezonu, što jasno oslikava da na našeg golmana ozbiljno računaju u budućnosti. Tokom proljetnog dijela minule sezone, Dizdarević je formu održavao nastupajući za B tim Standarda (SL16 Official), gdje je sakupio četiri nastupa.

Podsjećamo, prije nego što se otisnuo u Belgiju, ovaj golman je u svojoj profesionalnoj karijeri stajao na golu Veleža, francuskog Monpeljea (Montpellier), Sarajeva i Mladosti iz Doboj Kaknja, dok je prve fudbalske korake napravio u omladinskim selekcijama zeničkog Čelika.

# BELMIN DIZDAREVIĆ
# BELGIJA
# STANDARD DE LIEGE
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