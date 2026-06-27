Bivši kapiten Arsenala pred senzacionalnim prelaskom u Čelsi

Poznati i najpouzdaniji fudbalski insajder Fabricio Romano (Fabrizio Romano) lansirao je pravu transfer bombu koja je uzdrmala fudbalsku javnost u Engleskoj.

Prema njegovim informacijama, veznjak Granit Džaka (Granit Xhaka) mogao bi postati senzacionalno pojačanje Čelsija (Chelsea) u veznom redu.

Džaka je, kako prenosi Romano, izrazio ogromnu želju da se vrati u London sa svojom porodicom, ali i da ponovo sarađuje sa Ćabijem Alonsom (Xabi Alonso). Čelnici kluba sa Stamford Bridža su odmah reagovali i krenuli u realizaciju ovog neočekivanog posla.

Da je Švajcarac maksimalno zagrijan za ovaj transfer pokazuje i podatak da je već poručio upravi Čelsija kako je spreman prihvatiti bilo kakve ugovorne uslove samo da se posao što prije realizuje.

Ovaj potencijalni transfer izazvat će posebne potrese u Londonu, s obzirom na to da je Džaka godinama s velikim uspjehom nastupao za ljutog gradskog rivala Arsenal, gdje je jedno vrijeme nosio i kapitensku traku.

Bit će izuzetno zanimljivo pratiti reakciju navijača "Topnika" ukoliko njihov dojučerašnji ljubimac zaista obuče plavi dres rivala.