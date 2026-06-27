Selektor Francuske se vratio ekipi nakon smrti majke

Iz stručnog štaba francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se selektor aktuelnih svjetskih doprvaka Didije Dešan (Didier Deschamps) vratio u kamp ekipe, nakon što je na nekoliko dana otputovao kući u Francusku zbog smrti majke.

"Didije je s nama", kratko je potvrdio Francuski nogometni savez.

Dešan je propustio utakmicu koja je odigrana u petak u kojoj je Francuska slavila uvjerljivu pobjedu rezultatom 4:1 protiv Norveške.

Ovim trijumfom Trikolori su osigurali prvu poziciju u grupi I, pa će u šesnaestini finala snage odmjeriti protiv selekcije Švedske.

Taj susret na rasporedu je u utorak u 23 sata po srednjoevropskom vremenu, a igrat će se u Ist Raderfordu (East Rutherford).