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ISKUSNI STRUČNJAK

Selektor Francuske se vratio ekipi nakon smrti majke

Propustio utakmicu koja je odigrana u petak u kojoj je Francuska slavila uvjerljivu pobjedu protiv Norveške

Didier Deschamps. FOTO: X

B. P.

27.6.2026

Iz stručnog štaba francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se selektor aktuelnih svjetskih doprvaka Didije Dešan (Didier Deschamps) vratio u kamp ekipe, nakon što je na nekoliko dana otputovao kući u Francusku zbog smrti majke.

"Didije je s nama", kratko je potvrdio Francuski nogometni savez.

Dešan je propustio utakmicu koja je odigrana u petak u kojoj je Francuska slavila uvjerljivu pobjedu rezultatom 4:1 protiv Norveške. 

Ovim trijumfom Trikolori su osigurali prvu poziciju u grupi I, pa će u šesnaestini finala snage odmjeriti protiv selekcije Švedske.

Taj susret na rasporedu je u utorak u 23 sata po srednjoevropskom vremenu, a igrat će se u Ist Raderfordu (East Rutherford).

# DIDIER DESCHAMPS
# FRANCUSKA
# MUNDIJAL 2026
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