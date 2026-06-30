20. dan Mundijala: Tri velika derbija šesnaestine finala

Program 20. dana Mundijala kreće iz Dalasa gdje se od 19 sati sastaju Obala Slonovače i Norveška, duel Francuske i Švedske zakazan je za 23 sata, a posljednji će na teren u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador.

Obala Slonovače - Norveška

Obala Slonovače i Norveška spadaju u red ekipa koje ne prave velike rezultate na svojim kontinentima, ali imaju mnogo razloga da se ove godine nadaju dobrom plasmanu.

Na samom šampionatu, izabranici Emer Fea (Emersa Faea) pokazali su da nisu slučajno doputovali u Ameriku kao jedna od najboljih afričkih ekipa. Savladali su Ekvador na otvaranju turnira minimalnim rezultatom, dugo vodili protiv Nijemaca i „poklekli“ u samoj završnici, a zatim rutinski savladali Kurasao i prošli dalje sa šest bodova.

Iako ekipa sa zapada Afrike više nema tako zvučna imena kao nekada, kada su zemlju predstavljali Didijer Drogba (Didier Drogba), Salom Kalu (Salomon Kalou), Jaja Ture (Yaya Toure), Žervinjo (Gervniho) i drugi, ovaj tim apsolutno ima nešto što nijedan prethodni nije – disciplinu i čvrstinu u odbrani. Trend neprimanja golova nastavio se i na samom Mundijalu, barem na dva od tri meča.

Obala Slonovače do 2006. godine nikada nije prisutvovala svjetskoj smotri najboljih, a onda smo ih gledali tri puta u nizu. Iako je generacija koja je nosila narandžasti dres u periodu od (2006-2014 godine), imala impozantna imena, nikad nisu uspjeli ni da prođu grupu. Sada se to promjenilo, pa se navijači ove selekcije s razlogom nadaju da njihova avantura neće biti završena u šesnaestini finala.

Norveška je sa Svjetskog prvenstva odsustvovala čak 28 godina. Zbog toga mnogi od njih ne bi previše očekivali, ali generacija sa Erling Holandom (Erling Haalandom), Martin Edegorom (Martin Odegaard), Patrik Bergom (Patrick Berg) i Aleksandrom Serlotom (Alexanderom Sørlothom) ne planira da u Sjevernoj Americi bude samo „puki“ učesnik. Na turnir su stigli dominantno, nalik svom protivniku iz Afrike, i sada hoće da pokažu koliko daleko mogu da doguraju.

Vikinzi su na otvaranju Mundijala razbili Irak, a onda relativno rutinski pobijedili i Senegal, nakon čega je uslijedio poraz od Francuske.

Statistika najavljuje otvoren meč s puno golova

Obala Slonovače je na turnir stigla na nevjerovatno dominantan način. Pobjedili su na osam od deset mečeva svoje grupe, postigli čak 25 pogodaka, a pritom su bili jedini tim u čitavim kvalifikacijama koji je svoju mrežu sačuvao netaknutom. Iako su čak 16 od tih 25 golova dali nejakim Sejšelima, rutinski su slavili i protiv Kenije, Burundija, Gambije i Gabona.

Erling Holand (Erling Haaland) već se četiri puta upisao u strijelce, a imao je priliku i da predahne i napuni baterije za ovaj duel. Iz norveškog tabora najviše se može osjetiti opuštenost – oni ne osjećaju pritisak i došli su na Mundijal da pokažu koliko mogu. A već je jasno da mogu puno.

Norvežani su nevjerovatnih 37 puta zatresli mrežu protivnika tokom kvalifikacija, a od toga je čak 16 golova doprinio Erling Holand (Haaland). Na turniru su dodali još osam, pa je jasno da će odbrana Obale Slonovače biti na najvećem ispitu do sada.

Prognoza meča

Norveška ima ulogu blagog favorita, ali jasno je da razlike nisu velike. I jedan i drugim tim su se odlično pokazali i na samom turniru, i prije njega, i ovaj susret bi zaista mogle da odluče nijanse.

Moglo bi biti veoma zanimljivo vidjeti kako će se odbrana afričke selekcije, koja je u kvalifikacijama sačuvala mrežu netaknutom, a na samom Mundijalu primila samo dva pogotka, snaći protiv jednog od najboljih napada na svetu.

Sve u svemu, na papiru, ali i u realnosti, trebalo bi da je pred nama jedan sjajan meč i duel dve ekipe koje igraju veoma različit stil fudbala.

Moglo bi biti veoma zanimljivo vidjeti kako će se odbrana afričke selekcije, koja je u kvalifikacijama sačuvala mrežu netaknutom, a na samom Mundijalu primila samo dva pogotka, snaći protiv jednog od najboljih napada na svetu.

Sve u svemu, na papiru, ali i u realnosti, trebalo bi da je pred nama jedan sjajan meč i duel dve ekipe koje igraju veoma različit stil fudbala.

Utakmica Obala Slonovače – Norveška igra se od 19:00 na „AT&T“ stadionu u Arlingtonu. Glavni sudac na ovom meču je Hesus Valenzuela (Jesus Valenzuela) iz Venecuele.