20. dan Mundijala: Tri velika derbija šesnaestine finala

Program 20. dana Mundijala kreće iz Dalasa gdje se od 19 sati sastaju Obala Slonovače i Norveška, duel Francuske i Švedske zakazan je za 23 sata, a posljednji će na teren u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador.
NAJAVA UTAKMICA
Nastavlja se borba za plasman u narednu fazu Svjetskog prvenstva
Obala Slonovače - Norveška. AI
Program 20. dana Mundijala kreće iz Dalasa gdje se od 19 sati sastaju Obala Slonovače i Norveška, duel Francuske i Švedske zakazan je za 23 sata, a posljednji će na teren u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador.
Obala Slonovače i Norveška spadaju u red ekipa koje ne prave velike rezultate na svojim kontinentima, ali imaju mnogo razloga da se ove godine nadaju dobrom plasmanu.
Na samom šampionatu, izabranici Emer Fea (Emersa Faea) pokazali su da nisu slučajno doputovali u Ameriku kao jedna od najboljih afričkih ekipa. Savladali su Ekvador na otvaranju turnira minimalnim rezultatom, dugo vodili protiv Nijemaca i „poklekli“ u samoj završnici, a zatim rutinski savladali Kurasao i prošli dalje sa šest bodova.
Iako ekipa sa zapada Afrike više nema tako zvučna imena kao nekada, kada su zemlju predstavljali Didijer Drogba (Didier Drogba), Salom Kalu (Salomon Kalou), Jaja Ture (Yaya Toure), Žervinjo (Gervniho) i drugi, ovaj tim apsolutno ima nešto što nijedan prethodni nije – disciplinu i čvrstinu u odbrani. Trend neprimanja golova nastavio se i na samom Mundijalu, barem na dva od tri meča.
Obala Slonovače do 2006. godine nikada nije prisutvovala svjetskoj smotri najboljih, a onda smo ih gledali tri puta u nizu. Iako je generacija koja je nosila narandžasti dres u periodu od (2006-2014 godine), imala impozantna imena, nikad nisu uspjeli ni da prođu grupu. Sada se to promjenilo, pa se navijači ove selekcije s razlogom nadaju da njihova avantura neće biti završena u šesnaestini finala.
Norveška je sa Svjetskog prvenstva odsustvovala čak 28 godina. Zbog toga mnogi od njih ne bi previše očekivali, ali generacija sa Erling Holandom (Erling Haalandom), Martin Edegorom (Martin Odegaard), Patrik Bergom (Patrick Berg) i Aleksandrom Serlotom (Alexanderom Sørlothom) ne planira da u Sjevernoj Americi bude samo „puki“ učesnik. Na turnir su stigli dominantno, nalik svom protivniku iz Afrike, i sada hoće da pokažu koliko daleko mogu da doguraju.
Vikinzi su na otvaranju Mundijala razbili Irak, a onda relativno rutinski pobijedili i Senegal, nakon čega je uslijedio poraz od Francuske.
Obala Slonovače je na turnir stigla na nevjerovatno dominantan način. Pobjedili su na osam od deset mečeva svoje grupe, postigli čak 25 pogodaka, a pritom su bili jedini tim u čitavim kvalifikacijama koji je svoju mrežu sačuvao netaknutom. Iako su čak 16 od tih 25 golova dali nejakim Sejšelima, rutinski su slavili i protiv Kenije, Burundija, Gambije i Gabona.
Erling Holand (Erling Haaland) već se četiri puta upisao u strijelce, a imao je priliku i da predahne i napuni baterije za ovaj duel. Iz norveškog tabora najviše se može osjetiti opuštenost – oni ne osjećaju pritisak i došli su na Mundijal da pokažu koliko mogu. A već je jasno da mogu puno.
Norvežani su nevjerovatnih 37 puta zatresli mrežu protivnika tokom kvalifikacija, a od toga je čak 16 golova doprinio Erling Holand (Haaland). Na turniru su dodali još osam, pa je jasno da će odbrana Obale Slonovače biti na najvećem ispitu do sada.
Norveška ima ulogu blagog favorita, ali jasno je da razlike nisu velike. I jedan i drugim tim su se odlično pokazali i na samom turniru, i prije njega, i ovaj susret bi zaista mogle da odluče nijanse.
Moglo bi biti veoma zanimljivo vidjeti kako će se odbrana afričke selekcije, koja je u kvalifikacijama sačuvala mrežu netaknutom, a na samom Mundijalu primila samo dva pogotka, snaći protiv jednog od najboljih napada na svetu.
Sve u svemu, na papiru, ali i u realnosti, trebalo bi da je pred nama jedan sjajan meč i duel dve ekipe koje igraju veoma različit stil fudbala.
Moglo bi biti veoma zanimljivo vidjeti kako će se odbrana afričke selekcije, koja je u kvalifikacijama sačuvala mrežu netaknutom, a na samom Mundijalu primila samo dva pogotka, snaći protiv jednog od najboljih napada na svetu.
Sve u svemu, na papiru, ali i u realnosti, trebalo bi da je pred nama jedan sjajan meč i duel dve ekipe koje igraju veoma različit stil fudbala.
Utakmica Obala Slonovače – Norveška igra se od 19:00 na „AT&T“ stadionu u Arlingtonu. Glavni sudac na ovom meču je Hesus Valenzuela (Jesus Valenzuela) iz Venecuele.
Francuska - Švedska. AI
Jedan od najatraktivnijih duela prve runde nokaut-faze Svjetskog prvenstva 2026.godine odigraće Francuska i Švedska na stadionu „MetLife“ u Njujorku. „Trikolori“ su grupnu fazu završili sa maksimalnim učinkom, dok su Šveđani među 32 reprezentacije prošli kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Utakmica počinje u 23 sata, a glavni sudac na ovom meču je Deni Makeli (Danny Makkelie) iz Nizozemske.
Francuska je u prva tri kola pokazala zbog čega se nalazi u najužem krugu kandidata za osvajanje titule. Ekipa je ostvarila sve tri pobjede i postigla čak deset golova, što je najbolji učinak grupne faze uz još nekoliko reprezentacija.
Posebno impresivno djeluje kontinuitet u napadu. Francuska je na prethodne četiri utakmice na Svjetskim prvenstvima postizala najmanje tri pogotka, a sada ima priliku da postane prva reprezentacija kojoj je to uspjelo u pet uzastopnih mečeva.
Najbolje izdanje u grupi pružio je Usmane Dembele (Ousmane Dembélé), koji je protiv Norveške postao prvi fudbaler još od reprezentativca Rusije Olega Salenka 1994. godine koji je postigao het-trik (hat-trick) u prvom poluvremenu utakmice na Mundijalu. Zanimljivo je da je sedam od njegovih prethodnih osam pogodaka za reprezentaciju došlo poslije odmora.
Pored Dembelea (Dembéléa), selektor raspolaže ogromnim napadačkim kvalitetom kroz Kilijana Embapea (Kylian Mbappé), Majkla Olisea (Michael Olise), Bredlija Barkolu (Bradleya Barcola), Dezirea Duea (Désiré Doué) i druge fudbalere sposobne da jednim potezom odluče susret.
Pod znakom pitanja nalazi se nastup Vilijama Salibe (William Saliba), koji je propustio duel sa Norveškom. Njegov eventualni povratak predstavljao bi veliko pojačanje pred susret sa jednom od najefikasnijih ekipa grupne faze.
Sa druge strane, Švedska je prvi dio turnira završila sa jednom pobjedom, jednim remijem i jednim porazom. Iako nije zauzela jednu od prve dvije pozicije u grupi, sa sedam postignutih golova postavila je novi nacionalni rekord u grupnoj fazi Mundijala.
Ekipa Grejema Potera (Grahama Pottera) igra otvoreno i ofanzivno, o čemu najbolje govori podatak da je na posljednjih devet utakmica i postigla i primila najmanje jedan gol.
Šveđani će se uzdati u kvalitet napadačkog tandema koji čine Viktor Đekereš (Viktor Gyokeres) i Aleksander Isak (Alexsander Isak), ali i u prodore Entonija Elange (Antony Elanga). Krilni fudbaler bio je strijelac u posljednja dva kola i mogao bi da postane prvi Šveđanin još od 1994. godine koji je pogodio na tri uzastopne utakmice Svjetskog prvenstva.
Francuska će pokušati da od početka nametne visok ritam, kontroliše posjed i kroz veliki broj individualno kvalitetnih igrača napadne švedsku odbranu. Švedska će svoju šansu tražiti kroz direktniju igru, brzu tranziciju i prostor koji bi mogao da ostane iza francuskih bekova.
Trikolori su favoriti zbog širine sastava, napadačkog kvaliteta i maksimalnog učinka u grupi. Ipak, Švedska je pokazala da može da postigne gol protiv svakog protivnika, pa se očekuje atraktivan susret sa velikim brojem prilika.
U nokaut-fazi prostora za grešku nema, ali dosadašnji nastupi ovih reprezentacija ne najavljuju zatvorenu utakmicu. Francuska želi da potvrdi kandidaturu za titulu, dok će Švedska pokušati da svoju rekordno efikasnu grupnu fazu pretvori u jedno od najvećih iznenađenja turnira.
Francuska i Švedska odigrali su 23 meča dosada. Fracuska je ostvarila 12 pobjeda, uz pet remija i šest poraza. Ipak, dva okršaja na velikim takmičenjima donijela su remi 1:1 i pobjedu Švedske od 2:0, oba puta na evropskim prvenstvima.
Meksiko - Ekvador. AI
Utakmica će biti odigrana na stadionu „Estadio Banorte“ u Meksiko Sitiju (Mexico City), s početkom u 3 sata iza ponoći i pred više od 80.000 domaćih navijača. Glavni sudac na ovom meču je Slavko Vinčić iz Slovenije.
Meksiko je grupnu fazu završio sa maksimalnih devet bodova i kao jedina selekcija bez primljenog gola. Ekvador je u nokaut-fazu prošao kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija, sa četiri osvojena boda.
Meksiko je turnir otvorio pobjedom nad Južnom Afrikom rezultatom 2:0, usljedio je minimalan trijumf nad Južnom Korejom, prije ubjedljive pobjede protiv Češke sa 3:0. Ekipa Havijera Agirea (Javiera Agirea) tako je osvojila prvo mjesto u Grupi A sa gol-razlikom 6:0.
Najveća snaga domaćina bila je odbrana koju čine Horhe Sančez (Jorge Sanchez), Sezar Montes (César Montes), Johan Vaskez (Johan Vásquez) i Hesus Galjardo (Jesús Gallardo). Meksiko nije primio gol u prva tri kola, dok je golman Raul Rangel (Raúl Rangel) djelovao veoma sigurno. Agire pred nokaut-fazu nema problema sa povredama i može da izvede najjači sastav.
Očekuje se povratak Raula Himeneza (Raula Jimeneza) u početnu postavu nakon što je odmarao protiv Češke. Sedamnaestogodišnji Žilberto Mora (Gilberto Mora), najmlađi Meksikanac koji je počeo utakmicu na Mundijalu, mogao bi ponovo da dobije priliku sa klupe. Domaćina dodatno ohrabruje podatak da je neporažen na prethodnih devet mundijalskih utakmica odigranih u Meksiko Sitiju (Mexico City).
Ekvador je u prvom kolu izgubio od Obale Slonovače sa 1:0, primivši odlučujući gol u 90. minutu. Potom je odigrao bez golova sa Kurasaoom, prolaz je osigurao savladavši u posljednjm kolu Njemačku 2:1.
Meksiko je 3 puta uzastopno ostao bez primljenog gola, produživši svoj niz bez poraza na 11 utakmica (9 pobjeda, 2 neriješene utakmice). Havier Agire (Javier Aguirre) je transformirao Meksiko u jednu od najjačih obrambenih jedinica na turniru, primivši samo dva gola u posljednjih 11 međunarodnih utakmica. Još impresivnije je to što nisu primili gol nakon poluvremena ni u jednoj od tih utakmica.
S druge strane Ekvador nije primio više od jednog gola u bilo kojoj od posljednjih 26 međunarodnih utakmica, što ističe njihovu izvanrednu odbrambenu organizaciju. Momčad Sebastijana Bekasekea (Sebastiana Beccacecea) nadat će se da će odbrambena otpornost frustrirati Meksiko prije što pokušaju izvesti kontranapad.
Meksiko je pokazao više stabilnosti, ostvario sve tri pobjede i još nije primio gol na turniru.
Ipak, Ekvador je protiv Njemačke dokazao da može da se vrati iz teške situacije i kazni greške velikog favorita. Domaćin ima prednost zbog forme, kvaliteta i podrške publike, ali ga očekuje veoma zahtjevan nokaut duel.
Meksiko i Ekvador odigrali su 24 meča dosada. Meksiko je ostvario 13 pobjeda, 7 mečeva je završilo remijem i 4 pobjede je ostvario Ekvador. Kada su u pitanju velika takmičenja, sastali su se na turniru „Kopa Amerika“ (Copa América) 6 puta. Meksiko je ostvario četiri pobjede, a Ekvador jednu pobjedu, dok je jedan meč završio neriješeno.
Kada je u pitanju Svjetsko prvenstvo sastali su se 2002. godine na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji, a Meksiko je ostvario pobjedu 2:1.
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