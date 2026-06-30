Španci tvrde: Hari Kejn želi obući dres Barselone

Fudbalsku pijacu u Evropi ove bi sedmice mogao uzdrmati jedan od najzvučnijih prelazaka u novijoj historiji.

Prema ekskluzivnim informacijama koje donosi ugledni španski list Sport, prva violina minhenskog Bajerna i engleske reprezentacije, Hari Kejn (Harry Kane), izuzetno je zainteresovan za opciju selidbe u Barselonu.

Nevjerovatni golgeter iskočio je u prvi plan katalonskog kluba kao primarna meta i rješenje u napadu, nakon što su inicijalni pregovori i pokušaji da se angažuje napadač madridskog Atletika, Hulijan Alvarez (Julian Alvarez), naišli na nepremostive finansijske i administrativne prepreke.

Izvori bliski igraču navode da Kejn u ekipi s Kamp Nou stadiona vidi idealan projekat i tim s kojim bi konačno mogao napasti trofej Lige prvaka koji mu nedostaje u karijeri. Pored šampionskih ambicija, iskusnog napadača strašno privlači ideja da na terenu sarađuje i dijeli svlačionicu s novim čudom od djeteta svjetskog fudbala, Laminom Jamalom (Lamine Yamal).

Ipak, svima u Barseloni je jasno da realizacija ovog posla neće ići glatko. Rukovodstvo bavarskog giganta nema apsolutno nikakvu namjeru da tek tako pusti svog udarnog igračkog aduta, što garantuje mukotrpne, dugotrajne i veoma iscrpljujuće pregovore između dva kluba.

Kejn iza sebe ima brutalnu takmičarsku godinu u Minhenu, gdje je prosto terorisao protivničke odbrane. U svim klupskim takmičenjima uspio je postići nevjerovatan 61 pogodak i dodati sedam asistencija, čime je još jednom zacementirao status jednog od najdominantnijih napadača na planeti. Da je u životnoj formi dokazuje i na aktuelnom Svjetskom prvenstvu, gdje je u prva tri nastupa za selekciju Engleske već tri puta tresao mreže rivala.