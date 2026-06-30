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FK Velež objavio sve informacije o prodaji ulaznica

Rukovodstvo kluba odlučilo je da u prvom talasu prednost da svojim najodanijim pristalicama

Fudbaleri Veleža. FK Velež

B. P.

30.6.2026

Fudbalski klub Velež zvanično je objavio važne informacije za sve svoje vjerne navijače pred predstojeći start na međunarodnoj sceni. 

Mostarski tim otvara novu sezonu u okviru prvog pretkola UEFA Konferencijske lige, gdje će snage odmjeriti s ekipom Milsamija, a taj susret na programu je 9. jula 2026. godine na stadionu Bilino Polje u Zenici.

Rukovodstvo kluba odlučilo je da u prvom talasu prednost da svojim najodanijim pristalicama. Tako od danas, 30. juna, pa sve do 4. jula, pravo na rezervaciju ulaznica imaju isključivo aktivni članovi FK Velež.

Proces je digitalizovan i članovi svoju kartu mogu rezervisati putem klupske platforme i zvanične aplikacije na internet adresi: forza.fkvelez.ba.

Klub je definisao i naredne korake za navijače koji blagovremeno izvrše rezervaciju:

Preuzimanje ulaznica: Sve rezervisane karte moći će se podići u periodu od petka, 3. jula, do srijede, 8. jula.

Radno vrijeme FanShopa: Zbog velikog interesovanja i olakšanog procesa, "Rođeni FanShop" će u tim danima raditi produženo, u dvije smjene, od 08:00 do 22:00 sata.

Slobodna prodaja: Za sve ostale navijače i ljubitelje fudbala koji nemaju člansku kartu, preostali kontingent ulaznica biće pušten u slobodnu prodaju od ponedjeljka, 6. jula.

Cijena ulaznice za ovaj evropski duel iznosi 30 KM. Iz tabora mostarskih "Rođenih" apeluju na sve članove da iskoriste svoje zakonsko pravo na vrijeme i osiguraju prisustvo na tribinama zeničkog stadiona kako bi pružili gromoglasnu podršku ekipi u prvom evropskom izazovu.

# FK VELEŽ
# KONFERENCIJSKA LIGA
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