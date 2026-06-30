FK Velež objavio sve informacije o prodaji ulaznica

Fudbalski klub Velež zvanično je objavio važne informacije za sve svoje vjerne navijače pred predstojeći start na međunarodnoj sceni.

Mostarski tim otvara novu sezonu u okviru prvog pretkola UEFA Konferencijske lige, gdje će snage odmjeriti s ekipom Milsamija, a taj susret na programu je 9. jula 2026. godine na stadionu Bilino Polje u Zenici.

Rukovodstvo kluba odlučilo je da u prvom talasu prednost da svojim najodanijim pristalicama. Tako od danas, 30. juna, pa sve do 4. jula, pravo na rezervaciju ulaznica imaju isključivo aktivni članovi FK Velež.

Proces je digitalizovan i članovi svoju kartu mogu rezervisati putem klupske platforme i zvanične aplikacije na internet adresi: forza.fkvelez.ba.

Klub je definisao i naredne korake za navijače koji blagovremeno izvrše rezervaciju:

Preuzimanje ulaznica: Sve rezervisane karte moći će se podići u periodu od petka, 3. jula, do srijede, 8. jula.

Radno vrijeme FanShopa: Zbog velikog interesovanja i olakšanog procesa, "Rođeni FanShop" će u tim danima raditi produženo, u dvije smjene, od 08:00 do 22:00 sata.

Slobodna prodaja: Za sve ostale navijače i ljubitelje fudbala koji nemaju člansku kartu, preostali kontingent ulaznica biće pušten u slobodnu prodaju od ponedjeljka, 6. jula.

Cijena ulaznice za ovaj evropski duel iznosi 30 KM. Iz tabora mostarskih "Rođenih" apeluju na sve članove da iskoriste svoje zakonsko pravo na vrijeme i osiguraju prisustvo na tribinama zeničkog stadiona kako bi pružili gromoglasnu podršku ekipi u prvom evropskom izazovu.