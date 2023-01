Jovani Trišić najveća je želja da sudi u Premijer ligi

Jovana Trišić je mlada djevojka iz Bijeljine koja već tri godine sudi na fudbalskim utakmicama Područne fudbalske lige u Bijeljini. Kaže da je u početku bilo i treme zbog onog obaveznog uzvikivanja ua, sudija!, ali je kasnije sve postalo nekako normalno.



Svi zbunjeni

- Kada su me u početku i fudbaleri i navijači vidjeli na fudbalskom terenu, u nevjerici su se pitali pa, zar će žena da nam sudi utakmicu. Sve je to trajalo dvadesetak prvih minuta. Zbunjeni oni, a zbunjena i ja. Kasnije je sve krenulo nekim svojim tokom – priča nam na početku razgovora 22-godišnja Jovana, studentica Poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini.

Jovana je rođena u Zvorniku, osnovnu i srednju školu završila je u Milićima, a od malih nogu, kaže, željela je da postane fudbalski sudija.

- I moj otac je dugi niz godina bio fudbalski sudija, a sudio je utakmice Prve fudbalske lige RS. To je, vjerovatno, i presudilo pri mom izboru sudijskog poziva jer sam zbog njega često išla na utakmice i gledala kako to moj otac radi. Sve se to još u djetinjstvu duboko urezalo u moje pamćenje - ističe Jovana.

Dodaje da je počela kao pomoćni sudija, da bi nakon dvije godine bila prevedena u viši rang suđenja.

- Prva utakmica na kojoj sam sudila, sjećam se, bio je derbi u Milićima – FK Milići protiv FK Vlasenica. Tada sam bila u ulozi pomoćnog sudije. Kasnije sam sudila na utakmici Zenit – Nacional, kao glavni sudija. Volim fudbal i aktivno pratim sva dešavanja u ovom sportu. Inače, vatreni sam navijač Partizana - priča Jovana.

Odali priznanje

Ističe da su joj nakon nekog vremena navijači i kolege odali priznanje.

- Bili su to komentari u stilu da mi, žene, ipak bolje i korektnije sudimo od muškaraca. Velika mi je želja da jednog dana sudim utakmice Premijer Lige BiH - kaže na kraju ona.





Završiti fakultet

Jovana je vrijedna studentica na Poljoprivrednom fakultetu u Bijeljini, smjer biljne proizvodnje. Uz želju da jednog dana završi fakultet, kaže da će se nastaviti baviti suđenjem i u budućnosti.