Lacio u derbiju savladao Marsej, Čelzi siguran protiv BATE-a, potop Akhisara u Sevilji

Večerašnjim utakmicama kompletirano je treće kolo Evropske lige. Među najzanimljivijim mečevima bio je onaj u grupi H između Marseja i Lacia, a italijanski tim je na kraju zasluženo slavio rezultatom 3:1.

Prvi na meču zaprijetili su domaći već u 2. minuti nakon slobodnjaka Dimitri Pajeta, ali je odbrana Lacia dobro reagirala i otklonila opasnost. Nakon toga, Lacijo je polako preuzeo kontrolu nad loptom.

To im se isplatilo u 10. minuti nakon što je Lukas Leiva sjajno izveo korner. Valas se odlično snašao u šestnaestercu i od zemlju poslao loptu glavom u donji desni ugao za vodstvo od 1:0.

Nakon primljenog gola, domaći su zaigrali nešto bolje, međutim nisu uspjeli stvoriti ozbiljniju priliku pred protivničkim golom. U 22. minuti Ćiro Imobile je šutirao u ššesnaestercu, no lopta je otišla lijevo od gola. Četiri minute kasnije, domaći su imali priliku preko Mitrogloua, ali je Grk iz dobre pozicije šutirao pored gola. U 32. minuti ponovo je zaprijetio Imobile, no golman Marseja je bio na visini zadatka i odbranio mu šut. Do kraja prvog dijela, promjene rezultata nije bilo, pa se na odmor otišlo s minimalnim vodstvom Lacia.

U nastavku je Lacio bio opasniji i konkretniji. U 53. minuti bivši bh. reprezentativac Senad Lulić izašao je jedan na jedan s golmanom i pucao, ali se golman bacio i odbranio mu šut. Tri minute kasnije priliku za Marsej imao je Sanson, ali nije uspio pogoditi. Kako to obično biva, za promašaj je stigla kazna.

U 60. minuti Felipe Kaisedo je primio dugu loptu u šesnaestercu, koju je poslao Imobile i šutem u donji lijevi ugao matirao domaćeg golmana za 2:0. Nakon toga, domaćini su svim snagama željeli doći do gola koji bi ih vratio u igru. U tome su uspjeli u 86. minuti kada je Dimitri Pajet sjajno izveo slobodan udarac i loptu poslao u lijevu stran gola, te se ona od stative odbila u mrežu za 2:1. Pokušavali su domaćini doći i do izjednačujućeg gola, međutim u 90. minuti Adam Marušić je pogodio i postavio konačan rezultat 3:1. Tako je Lacio upisao važnu pobjedu koja bi mu na kraju mogla omogućiti prolazak u narednu rundu takmičenja.

U drugoj utakmici ove grupe Ajntraht Franfurt je pobijedio Apolon Limasol rezultatom 2:0. Strijelci za njemački tim bili su Filip Kostić u 13. i Sebastien Haler u 32. minuti meča.

