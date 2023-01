Veliki udarac za PSG: Nejmar van terena više od dva mjeseca, propušta dvomeč protiv Junajteda

PSG je potvrdio danas da će Brazilac Nejmar (Neymar) zbog povrede stopala morati na dužu pauzu. Pariski klub objavio je da će Nejmar pauzirati 10 sedmica zbog povrede metatarzalne kosti. Brazilac će tako propustiti oba meča Lige prvaka protiv Mančester junajteda, ali i četvrtfinale ako se PSG plasira.

S obzirom na to da je riječ o težoj povredi, Nejmar neće biti dostupan treneru Tomasu Tučelu (Thomas Tuchel) do aprila. Sreća u nesreći je to što Brazilac ipak neće morati na operaciju.

Nejmar je ove sezone u 23 meča postigao 20 golova i upisao 10 asistencija, a sjajni Brazilac će ponovo zbog povrede propustiti ključni dio sezone.