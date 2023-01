Dešam objavio spisak: Previše tražite od mene, ne mogu na to da vam odgovorim

Ubojit napad

Selektor aktuelnih vladara planete i, uz Brazilce, glavnih favorita za slavlje na predstojećem Mundijalu 2022. potanko je objasnio (skoro) svaku odluku. Jedino baš nije želio da otvori karte do kraja kad su ga pitali kako planira da istovremeno drži na terenu najveće uzdanice reprezentacije - Karima Benzemu, Antoana Grizmana i Kilijana Mbapea.

- Previše tražite od mene... Ne mogu na to da vam odgovorim. Opcija je i da se neko od njih izvuče na stranu, ali nije jedino rješenje. Znam kako ćemo početi prvu utakmicu, u nadi da se ništa loše neće desiti. Idealno znači da sve fudbalere stavimo na pozicije na kojima se najbolje osjećaju, mada će možda biti malih izmjena - sleže ramenima Dešam poslije objavljivanja putnika na Mundijal 2022.

Možda je najlogičnije da Grizman bude na neki način žrtvovan, u Atletiku zna da se vrati do centra, organizuje igru.

- Čak i kad je ofanzivan to ga ne sprječava da se spusti u nisku zonu. Ponekad to čini previše za moj ukus. U klubu baš to radi. Kad mijenja poziciju onda se oformi trougao na sredini terena, što mu ne predstavlja problem. Bitno je uravnotežiti ekipu - konstatuje prvi strateg "Trikolora“.

Kako naći poziciju Olivijeu Žiruu pošto je sam Dešan prije godinu smatrao da napadač Milana neće ići na Mundijal 2022. ako Benzema i Mbape budu zdravi?

- Da li sam tako rekao? Vi ste samo tako protumačili. Ako sam ga poveo onda to znači da, prvo, vjerujem Žuruu, a drugo, njegova situacija sad nije ista kao 2021. Nisam ograničen, vjerujem mu i on to zna - kategoričan je selektor Francuza.