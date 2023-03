Dešam otkrio što Benzema nije igrao na Mundijalu, odgovorio mu napadač: Kakva drskost

Selektor Francuske Didije Dešam (Didier Deschamps) prvi put je nakon Svjetskog prvenstva govorio o Karimu Benzemi i njegovom propuštanju Mundijala.

Podsjetimo, napadač Reala nije igrao u Kataru zbog povrede, a iako se najavljivalo da bi se mogao vratiti u tim u nokaut fazi, to se nije dogodilo.

Jedna istina

Benzema je krivio Dešama, a nakon što je ovaj dobio novi ugovor od Fudbalskog saveza Francuske, as Real Madrida se oprostio od reprezentacije.

- Postoji samo jedna istina i Karim je zna. Pridružio se reprezentaciji 14. novembra kada je bio već u zaostatku zbog povrede. Radio je po posebnom programu.

Kada se povrijedio, naš doktor ga je odveo na magnetnu rezonancu, nalazi su poslati i u Madrid. Karim je bio ljut jer mu je Mundijal mnogo značio, rekao mi je da je uništen.

U najboljem slučaju bi se treninzima vratio 10. decembra. Bili smo te večeri zajedno 20 minuta i kada sam odlazio rekao sam mu da nema potrebe da žurimo, a kada sam se sutradan probudio shvatio sam da je otišao - rekao je Dešam.

"Dragi Didije, laku noć"

On je naveo da je to bila Benzemina odluka i da je on poštovao.

- Benzema je za vrijeme Mundijala igrao prijateljsku utakmicu za Real. Zar možete to da poredite sa intenzitetom utakmice u polufinalu Svjetskog prvenstva?

Uprkos njegovoj klasi, koja nije upitna, možete li da zamislite da se u posljednjem momentu vratio u tim? Karim mi je sam rekao da ne bi bio spreman. Čuli smo se nedavno, potvrdio mi je da više neće igrati za reprezentaciju. Za argumente pitajte njega - poručio je Dešam za "Le Parisien".