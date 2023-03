Tadić nakon ispadanja Srbije: Veliko razočarenje, neke stvari ne smiju da nam se dešavaju

Fudbalska reprezentacija Srbije ispala je sa Svjetskog prvenstva u Kataru već u grupnoj fazi nakon poraza u trećem kolu od Švicarske rezultatom 3:2.

Kapiten Dušan Tadić nije krio razočarenje ishodom utakmice, ali i kompletnim nastupom "Orlova" na Mundijalu.

- Težak trenutak. Mislim da kao svaka utakmica i ova je bila kao rolerkoster. Oni povedu, mi preokrenemo, pa oni opet povedu. Neke stvari ne smiju da nam se dešavaju - rekao je Tadić.

Na kraju je Srbija primila osam golova u grupnoj fazi, jedino je gora Kostarika (11).

- Jeste, lako primamo golove. Kada u tri utakmice primiš osam golova, to je mnogo za neki prolazak. To nije krivica samo odbrane, to je krivica i napada i veznog reda. Ako dobro vršimo presing i odbrani je mnogo lakše - istakao je Tadić i dodao:

- Teško je pričati, veliko razočarenje, pošto smo htjeli ovu utakmicu, htjeli smo da prođemo, ali nismo uspjeli. Mislim da smo dobili najtežu grupu od svih grupa. Sve kvalitetne reprezentacije su tu, i isto u kvalifikacijama smo primili dosta pogodaka, ali smo dosta i dali, zato se ne bih ni složio da nismo sličili na ekipu iz kvalifikacija.