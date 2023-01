Lovren zaplakao u studiju kod neonaciste Bujaneca: Za svoju domovinu sam spreman, kad čujem Thompsonovu pjesmu, podivljam...

- Dosta je to škakljivo pitanje. Nisam za ovu scenu iz 2018. (voditelji isključuju struju Thompsonu) ni znao, prvi put vidim to s Modrićem i Thompsonom. Bio sam negdje iza. Iskreno, šokantno. Ali opet, zapjevali smo. To je poanta svega. Koliko god to ta neka manjina nije dopuštala. Mi, kada se skupimo, svi krenemo kao jedan. Mogu nas samo kratkoročno ušutkati. Neće nas ušutkati. Ja sam za svoju domovinu spreman! Ja je volim, a da mi to netko brani, to neću dopustiti. Neću se u svojoj državi sramiti naših domoljubnih pjesama. Nikad nisam niti ću pozivati na mržnju i nasilje jer za to nisam, ali da mi netko brani da nešto pjevam, to neću. Imam prijatelje iz Srbije, poštujemo se međusobno i nemam s njima nikakvih problema. Ne želim niti ulaziti u te teme - kazao je Lovren.