Prljača: Mirza Varešanović je pravi čovjek za FK Sarajevo

Četiri fronta

Ovaj trojac odlično je započeo svoju arapsku avanturu, a pauze za njih nije bilo ni za vrijeme Svjetskog prvenstva u Kataru.



- Tako je otprilike u tim arapskim zemljama, bez obzira što se igra Svjetsko prvenstvo i to dole blizu njih. Nastavile su se neke aktivnosti kroz kupove, što su bile kao neke pripremne utakmice za ono što slijedi poslije – rekao je Prljača za “Dnevni avaz”.

Al Arabi je pod njihovim vodstvom još bez poraza i uspješno „gura“ na četiri fronta. Drugi je na tabeli tamošnje Premijer lige, a uz to se uspio plasirati u finale prestižnog Kupa Princa.

- U posljednjih mjesec dana imali smo dvije utakmice u FA kupu, koje smo dobili i prvi smo u grupi sa sedam ekipa. Poslije toga je došla polufinalna utakmica za najvažniji kup kod njih, to je Kup Princa, gdje smo igrali opet s najvećim rivalom i sportskim protivnikom Al Kacijom. Tu smo odigrali odličnu utakmicu, pobijedili 3:0 i prošli u finale. Uslijedio je nastavak prvenstva, gdje smo odigrali neriješeno s Al Nasrom (2:2), protiv kojeg smo vodili 2:1 do 96. minute i nesretno primili gol, dok smo protiv Al Salmijaha (1:1) u narednoj utakmici gubili do 96., pa izjednačili – ispričao je Prljača.

Al Arabi za vodećim Kuvajtom trenutno zaostaje četiri boda.

- Tako je, s tim što u je jednoj prvenstvenoj utakmici bilo problema s jednim protivničkim igračem koji nije smio da igra, tako da smo uložili žalbu i najvjerovatnije ćemo tu utakmicu dobiti za zelenim stolom 3:0 i ostat će nam neka razlika od dva boda. Sljedeću utakmicu u prvenstvu igramo upravo protiv direktnog konkurenta za prvo mjesto – istakao je Prljača.

Otkrio nam je i kakav je život u Kuvajtu.

- Drugačije je nego kod nas i u Evropi. Mirniji je neki i laganiji tempo života. Sve je poredano na svoje mjesto, tako da se možemo skoncentrisati samo na ono što je naš posao, a to su dobri rezultati koje ostvarujemo sad zasad s klubom koji je uvijek u vrhu, koji ima najviše trofeja u Kuvajtu. Držimo priključak i ispunjavamo obaveze koje su od nas postavili predsjednik i klub – naglasio je Prljača.