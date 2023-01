Zbog pravila FIFA-e Ronaldo neće debitirati u sljedećem meču Al-Nasra

Kristijanu Ronaldu (Cristianu) je zabranjen debi u meču protiv Al Taeeja i to zbog kazni koje se prenosi iz engleskog Premijeršipa.



Podsjećamo, Ronaldo je prošle godine u aprilu nakon utakmice protiv Evertona, razbio mobitel dječaku koji je bio na tribini, međutim iako je raskinut ugovor sa Mančester junajtedom, te je on napustio Premijeršip, kaznu će morati da odsluži u prvenstvu Saudijske Arabije.

Naime, kazna iznosi 50.000 funti, te dvije utakmice kazne, a prema FIFA-inim pravilima morat će to da odsluži kao fudbaler Al-Nasra.

Mediji u Saudijskoj Arabiji pišu da je Al-Nasr rasprodao 28.000 ulaznica i svakako da će brojni od njih biti jako razočarani što neće gledati Ronalda.



Ono što je mnoge razočaralo jeste i to što ako ne dođe do neke promjene, Ronaldo će propustiti i sljedeći meč koji je 14. januara i to u derbiju sa Al Shababom, također on bi debi za novi klub trebao upisati 21. januara protiv Al Etifaka.



Al-Nasr je trenutno na prvoj poziciji na tabeli sa 26 osvojenih bodova iz 11 odigranih mečeva, odnosno imaju bod više od Al-Šababa koji ima i utakmicu manje.