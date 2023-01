Razgovor koji je natjerao Kelinija na suze

- Bio je sjajna osoba koja nas ne bi željela vidjeti kako plačemo. Ostavio nam je toliko toga kroz sve ove godine kao suigrač, trener, direktor, muž i otac. Uvijek je znao pronaći prave riječi i dirnuti te u srce. Njegova povezanost s Mansinijem na terenu i izvan njega ostat će vječna - kazao je Kjelini

Na samom kraju razgovora Kjellini se u suzama prisjetio anegdote s kraja 2021. godine koja je nagovijestila tužan kraj.

- Na jednom treningu zagrlio sam ga i rekao mu. Idemo pokušati otići na Svjetsko prvenstvo, samo je godina dana do njega. Njegove riječi su me malo šokirale. Rekao je da se i on nada će doživjeti do tada. Nije se bojao govoriti o bolesti i na kraju, pomogao ti je da spoznaš prave vrijednosti. To je bio Đanluka, stavio je reprezentaciju ispred svog zdravlja. Uvijek ćemo ga nositi u srcima –, zaključio je na kraju razgovora Italijan.