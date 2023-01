Liverpul odigrao neriješeno s Vulverhemptonom, odluka u ponovljenoj utakmici

Vulverhempton je prvi došao do vodstva u 26. minuti nakon grube greške domaćeg golmana Alisona (Alisson). Brazilski golman je doslovno dodao loptu Gonzalu Guedešu (Goncalo Guedes), a Portugalac je zabio za 0:1.

Liverpul je bolje otvorio utakmicu, a jednu od boljih prilika na startu je imao Nizozemac Kodi (Cody), kojem je to bio debitantski nastup.

No, tada, 17. januara, domaćin će biti Vulverhempton, što dodatno otežava posao Liverpulu, aktuelnom osvajaču ovog takmičenja.

Do kraja poluvremena domaći su ipak izjednačili, a strijelac je u 45. minuti bio Darvin Nunjez (Darwin Nunez). Vrlo brzo je Liverpool i poveo, u 52. minuti za 2:1 je strijelac bio Mohamed Salah.

Ta dva pogotka potpuno su oslobodila domaće igrače koji su igrali poletno, dominantno, ali su i propuštali šanse. Bili su kažnjeni u 66. minuti kada je za 2:2 zabio južnokorejski igrač Hvang Hi-Čen (Hwang Hee-Chan), s tim da je opet loše reagirao Alison, kojem je lopta prošla kroz noge u mrežu.

Vulverhempton je do kraja došao do trećeg gola preko Totija, međutim, on je poništen zbog ofsajda.