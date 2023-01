FK Borac u velikim finansijskim problemima, duguju 2 miliona KM

Fudbalski klub Borac iz Banja Luke se nalazi u velikim finansijskim problemima. Naime, klub sa Vrbasa duguje 2.000.000 maraka, ali u klubu vjeruju da će do petka pronaći rješenje i da će pripreme krenuti nešto kasnije od predviđenog.

Razgovarali smo sa Miloradom Dodikom

Ukoliko novac ne pronađu do petka, neizvjesno je da li će u subotu krenuti sa pripremama, jer postoji mogućnost da većina igrača aktivira FIFA pravilo po kojem su poslije četiri neisplaćene plate slobodni u izboru druge sredine.

- Osnovni razlog zašto smo pomjerili početak priprema je nedostatak novca, jer igračima, zaposlenima u radnoj zajednici i dobavljačima duguju od jula. Tu su i dugovanja prema hotelima. To je praktično šest plata, a u tu treba uračunati i neka potraživanja odranije, prije svega mislim da dugovanja prema igračima, koji su sa Gradskog stadiona otišli ljetos. Riječ je o iznosu od 2.000.000 maraka i sigurno je da ovaj problem u ovom trenutku ne možemo da riješimo. Već smo obavili razgovore sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim relevantnim institucijama i nadam se da će biti pronađeno rješenje za naše probleme - rekao je Zeljković.

Ove zime otišlo sedam fudbalera

Ove zime Gradski stadion je već napustilo osam fudbalera. Otišli su Nikola Andrić, Marko Gajić, Goran Zakarić, Amar Begić, Dino Ćorić, Milan Spremo i Ivan Grgić, dok je status Momčila Mrkaića još neizvjestan.

- Mrkaiću je ugovor istekao 1. januara i on je slobodan igrač, ali još pregovaramo sa njim, jer želimo da nastavimo saradnju. Vjerujem da ćemo naći zajednički jezik, ali prije toga je potrebno da se riješimo goruće stvari - naglasio je Zeljković.

- Plan je da 27. januara otputujemo na pripreme u Antaliju da bi se ekipa adekvatno pripremila za nastavak sezone u kojoj nam ciljevi ostaju oni najviši. A to je da po četvrti put uzastopno bude izboren plasman na evropsku scenu. Da li će to biti kroz prvenstvo ili u Kupu BiH manje je bitno. Svjesni smo da do cilja ne možemo doći bez adekvatnih pojačanja. Već radimo kada je riječ o tom pitanju, ali je u ovoj situaciji iluzorno pričati o tim stvarima, jer je neizvjesno da li ćemo uspjeti da riješimo probleme - zaključio je Zeljković.