Italijani se odriču napadača iz BiH

Trener Fiorentine Vinćenco Italijano (Vicenzo Italiano) zatražio je od čelnika kluba da prodaju srbijanskog reprezentativca Luku Jovića, prenosi "Gazeta dello Sport".

Jović, koji je inače porijeklom iz BiH, ove sezone je odigrao 25 mečeva za Fiorentinu i postigao je sedam golova.

Jović (25) je u ljetnjem prijelaznom roku stigao u Fiorentinu iz Reala bez obeštećenja, ali je madridski klub zadržao pravo preče kupovine i zadržao procente od naredne prodaje srpskog fudbalera.

Španski i italijanski mediji su proglasili Jovića za najveći promašaj u historiji Reala, pošto je za madridski klub odigrao 51 meč i postigao je samo tri gola.

On je 2019. stigao u Real iz Ajntrahta za 63 miliona eura.

- Trener Fiorentine je umoran od skupocjenog napadača. On je svoje mišljenje o Joviću prenio čelnicima kluba. To znači da će Fiorentina uskoro pronaći rješenje za Jovića. To u ovom trenutku ne djeluje kao laka misija, jer Luka ima veliku plaću u Fiorentini, navodi "Marca".