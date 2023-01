Legendarni Žoze Murinjo danas slavi 60. rođendan

Žoze Murinjo (Jose Mourinho) je rođen na današnji dan 1963. godine u Setubalu, a do danas je uspio napraviti jednu od najvećih trenerskih karijera u historiji fudbala.



Poslije skromne profesionalne karijere, sa samo 24 godine se oprostio i fokusirao na trenersku. Radio je prvo kao školski trener, a prekratnica u karijeri mu se desila dolaskom još jedne legende Bobija Robsona (Bobby Robson) u Sporting Lisabon.

Početak karijere

Robsonu je bio potreban trener koji dobro poznaje engleski jezik i sa sposobnošću da interpretira za njega igračima koji ne razumiju engleski jezik.

Murinjo je iskoristio tu priliku da sa Robsonom konstantno razgovara o taktici i planiranju treninga i tako napreduje čak i do pozicije asistenta. Murinjo je pratio Robsona i u Porto i u Barcelonu.

U Barceloni je postao omiljena ličnost, pa je i po odlasku Robsona iz Katalonije, on je ostao kao pomoćni trener. Tu je dočekao i Luija van Gala (Louis van Gaal) koji je bio opčinjen Murinjom.

Van Gaal je u njemu vidio potencijal da bude više od običnog pomoćnika i pustio ga je da vodi Barcelonu na nekim utakmicama, zamijenivši im uloge.

Karijera u Portugalu

Murinjo je svoju karijeru kao glavni trener započeo u Benfici, ali se tu nije dugo zadržao. Zbog svađe pri biranju pomoćnih trenera, uprkos dobrim rezultatima, Murinjo biva otpušten. Nešto radi čega se predsjednik Benfike Azevedo u godinama poslije istinski kajao.

Već sljedeće sezone je preuzeo do tada relativno nepoznatu ekipu Uniao de Leiria sa kojom je stigao do historijskog četvrtog mjesta u ligi. To nije prošlo neopaženo i izabran je da preuzme kormilo Porta.

Sa Portom je zaista izbio u centar pažnje svih. Osvojio je dvije šampionske titule, jedan kup, Kup UEFA (današnja Liga Europe) i Ligu Šampiona kao krunu ovog dijela karijere.

Postaje "Specijalni"

Odlični rezultati u Portu su ga preporučili Romanu Abramoviču, koji ga je smatrao pravom osobom za početak njegovog projekta u Čelziju.

Murinjo je stavio metu na svoja leđa već prvom press konferencijom kada je sebe nazvao „Specijalnim“ (Special One). U Čelziju je osvojio je osvojio dvije titule, jedan FA kup i dva liga kupa.

Poslije Čelzija prešao je u Inter sa kojim se ponovo popeo na krov Europe. Uspio je postići ono što je rijetko kome pošlo za rukom – osvojio je trostruku krunu u sezoni 2009/10. Dan danas kaže da mu je napuštanje Intera najteža stvar u karijeri, ali da se Real Madrid teško odbija.

Prekid dominacije Barcelone

U Real Madridu je doveden da prekine dominaciju još jednog trenera koji je u prethodnim godinama stvorio svoje ime – Pepa Guardiole i njegove Barcelone.

To mu je i pošlo za rukom, kada je izdominirao sezonu 2011-12 i na neki način i otjerao Guardiolu iz Barcelone. Murinjo se poslije titule zadržao još sezonu prije povratka u Čelzi.

U Čelziju se najviše osjećao kao kod kuće. Navijači su ga obožavali, vlasnik je bio spreman da otvori novčanik za sve njegove želje i imao je potpunu kontrolu nad biranjem pomoćnika i fudbalera, bez nekih pritisaka.

Sa "Plavcima" iz Londona je osvojio još jednu titulu, ali je u drugoj sezoni bio na jako lošem omjeru, te je otpušten sa pozicije glavnog trenera.