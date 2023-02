Zvijezdu Rome mama brani od navijača

Italijanski mediji pišu da su RB Lajpcig, Sevilja i Totenhem zainteresirani za njegove usluge, a Zaniolo jedino ne želi ići u Bornmut.

Želi što prije ići, jer su mu navijači pretvorili život u pakao. Postavljaju uvredljive transparente po gradu i ne štede ga u tim porukuama.

Sada se javila i mama fudbalera kako bi stala u odbranu sina.

- Ovaj val mržnje prema mom sinu je napravio erupciju i to je nepotrebno iskazivanje mržnje. To se mora što prije zaustaviti, on to nije zaslužio, rekla je Frančeska Kosta (Francesca Costa).