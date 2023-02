Halilović: Nije istina da nisam prošao ljekarski pregled

Oglasio se i Alen Halilović, nakon što su grčki mediji jučer objavili da 26-godišnji nogometaš nije prošao ljekarski pregled u Solunu te zbog toga nije potpisao ugovor s tamošnjim Arisom. Grci su, podsjetimo, napisali da Halilović nije zadovoljio na ergonometrijskom testu koji je bio "vrlo loš i ispod očekivanja". No, on tvrdi da je to netačno.

- Nakon svih laži koje sam pročitao, moram jasno reći kako nije istina kako nisam prošao ljekarski pregled. Prošao sam ga! Prava istina je da nisam želio potpisati ugovor jer klub nije na papir stavio ono što smo ranije usmeno dogovorili. Došao sam u Solun s uvjerenjem da će sve što je bilo obećano biti u ugovoru. Nažalost, ljudi koji su sjeli za sto sa mnom su promijenili priču. Predsjednik kluba nije uopće došao iako me je osobno on pozvao u klub, a zbog povjerenja u njega sam raskinuo ugovor s bivšim klubom. To je bila samo indikacija da njihove namjere nisu bile iskrene. Vrijeme će sve pokazati - napisao je Halilović na svom Instagramu.

Bivši hrvatski reprezentativac raskinuo je ugovor s Rijekom u utorak, a već u srijedu pozirao sa šalom Arisa.