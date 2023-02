Navijači spriječili transfer igrača optuženog za silovanje

Navijači italijanskog Barija spriječili su klub da dovede Manola Portanovu, igrača Đenove koji je svoju karijeru počeo u Juventusu.

Portanova se probio u Juventusu U23 te je s 19 godina debitirao za prvu ekipu. Tamo se nije pretjerano naigrao pa je 2021. godine preselio u Đenovu gdje je sakupio 43 nastupa i postogao dva gola.

Ipak, prošle godine došlo je do velikog skandala koji se značajno odrazio na njegovu karijeru. On je u decembru prošle godine osuđen na šest mjeseci zatvora zbog navodnog silovanja i grupnog napada na mladu ženu. Presuda za sada nije pravosnažna i on ima pravo nastaviti s nogometnom karijerom.