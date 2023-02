Izjave po kojima ćemo pamtiti Ćiru Blaževića

Legendarni fudbalski trener i bivši selektor bh. reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini nakon duge borbe s rakom. Ovo su neke od izjava po kojima ćemo ga pamtiti. O Kapelu i Murinju - Ja kažem da sam bolji trener od Kapela (Capello). Onda me pitaju: "Kako to?" Pa da su Kapelo ili Murinjo (Mourinho) rođeni u Travniku, došli bi do Turbeta (mjesto pored Travnika, op.a). Nek oni odu iz Travnika do vrha nogometa, ma daj.

Definicija života - Čuješ... Skoro si me rasplakao, jer to je najveća istina. Ja sam bio šampion i kup osvajao. Bio sam selektor pet reprezentacija. I to su sve velike satisfakcije. A još veće razočarenje je kada si na ulici. Kada te đubrad istjeraju i onda ti hodaš trotoarom i pitaš se: "Bože, hoće li me još neko angažirati?" E, to su ta razočarenja koja totalno zakamufliraju onu radost koju si imao kad si bio šampion." Poruka mladima - Moraju znati raditi na sebi da osiguraju ono što je najvažnije jer svi kažu zdravlje. A Ćiro kaže: "Da, zdravlje... Ali, i najzdraviji čovjek bez para - gotova bolest." Ja kad nemam para, ja sam psihički bolestan. Moraš raditi na sebi da bi mogao sebi osigurati egzistenciju. Moraš se jako truditi da bi zaradio novac. Sreća i razočarenje - Nikada sreća ne može biti tako velika kad pobijediš koliko je razočarenje veliko kad izgubiš. Sedam faktora uspjeha - Postoji jedna formula sastavljena od sedam faktora: talent, motivacija, karakter, sportska inteligencija, sredina, trening i, na kraju, sreća. Svi su ti faktori važni. U mojem se slučaju socijalna motivacija pokazuje kao najveća. Prije je, možda, taj elemenat bio dovoljan, ali se nije uočavalo koliko je i sredina važna.