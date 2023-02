Strani mediji o Ćiri: Spomenik hrvatskog nogometa

I "L'Equipe" podsjeća na to da je Ćiro za vrijeme SP-a 1998. nosio kepi odajući na taj način počast francuskom policajcu Nivelu. Također ističe da je "46 godina" radio kao trener i to u Švicarskoj, Jugoslaviji, Grčkoj, Kini, Iranu, Sloveniji, BiH.

"The Sun" piše da, iako je u 12-godišnjoj igračkoj karijeri igrao za klubove poput zagrebačkog Dinama Lokomotive, FK Sarajevo, HNK Rijeku i švicarske momčadi Sion i Mutije, tek je "kao menadžer stekao ime". Kao njegove najveće uspjehe "The Sun" navodi to što je odveo Hrvatsku do četvrtfinala Evropskog prvenstva 1996. godine, a kao njegov krunski trenutak ističe treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Italijanska novinska agencija ANSA nazvala ga je "istinskom legendom hrvatskog nogometa".