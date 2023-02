Safet Sušić za "Avaz": Ćiro je bio veliki gospodin

Legendarni Safet Sušić (67) u razgovoru za "Avaz" istakao je da je pokojni Miroslav Ćiro Blažević bio zaista poseban.

Pogodila me vijest iz Zagreba

- Prvo bih želio izraziti saičešće Ćirinoj supruzi i njegov djeci, odnosno njegovim najbližim, a onda i ljubiteljima fudbala Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i našoj regiji, rekao je Pape za "Avaz", te dodao:

- Kao i sve koji vole i poznaju fudbal, i mene je pogodila vijest da je umro Ćiro, mada sam znao da je bio teško bolestan. Čak je i sam u posljednje vrijeme izjavljivao da mu nije ostalo puno vremena. Ali ponavljam, pogodila me ta vijest iz Zagreba.

Sušić ističe da je Ćiro bio neponovljivi šarmer.

Veliki čovjek

- Znate kako, kada neko umre, onda i oni koji ga ne vole lijepo pričaju... Ali, Ćiro je zaista bio veliki gospodin, veliki čovjek. Duhovit, vedar, uvijek nasmijan... Nikad se nije dogodilo da novinama vidim njegov intervju, a da ga ne pročitam od "A do Ž". Bio je veliki šoumen, mislim da je mogao biti i glumac i komičar. Jednostavno, sve mu je pristajalo. Svaki put kad sam pročitao njegov intervju uvijek sam se nasmijao i do suza. Jer, ono što je on mogao da kaže, nije mogao niko drugi. Mogao je da bude i „vulgaran“, ali i to je njemu stajalo. Da je neko drugi rekao neke stvari kao on, neko bi se možda i zgrozio. Ovako, kad Ćiro kaže bilo šta, svi su se smijali – zaključio je Sušić za "Avaz", koji i dalje odmara u svom pariškom domu.